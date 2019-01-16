Son Dakika Haberleri: İnsan Kaçakçıları, Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lı ile Yakalandı

İnsan Kaçakçıları, Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lı ile Yakalandı

26 dakika önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S.C., yakalandı.

İnsan Kaçakçıları, Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lı ile Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S.C., yakalandı.

Kırıkhan ve Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yapan bir çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı Yolu üzerinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdukları bir araçta kimlik sorgulaması yaptı. Araçta bulunan M.C.E., K.E. ve R.R.'nin insan kaçakçılığı yaptığı, beraberlerinde bulunan Suriye uyruklu S.C.'nin de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi. DEAŞ militanı S.C. ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.C.E. ve K.E. tutuklandı. R.R. ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

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