İnsan Kaçakçıları, Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lı ile Yakalandı
26 dakika önce
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S.C., yakalandı.
HATAY'ın Kırıkhan
ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S.C., yakalandı.
Kırıkhan ve Altınözü
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yapan bir çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı
Yolu üzerinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdukları bir araçta kimlik sorgulaması yaptı. Araçta bulunan M.C.E., K.E. ve R.R.'nin insan kaçakçılığı yaptığı, beraberlerinde bulunan Suriye
uyruklu S.C.'nin de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve yasa dışı yollardan Türkiye
'ye getirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi. DEAŞ militanı S.C. ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.C.E. ve K.E. tutuklandı. R.R. ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:59 Kaynak: DHA
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