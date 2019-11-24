İnsanların yürümeye cesaret edemediği yollardan o çok rahatlıkla geçebiliyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sosyal medyada fenomen olan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yılda 400 bin TL harcayarak yaptıkları "Hoyrat" ismini verdiklerini arazi aracıyla insanların yürümeye cesaret edemediği yollardan geçiyorlar.



Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy 4 yıl önce bir arazi aracı satın alarak yaylaları gezmeye başladı. 2 yıl önce insanların bile yürümeye cesaret edemediği yollardan arazi aracı ile gitmek isteyen Aksoy arkadaşlar, bir CJ-5 marka araç aldı. Yurt dışındaki örneklerine bakarak bir arazi aracı tasarlamak için kolları sıvayan iki arkadaş, yaklaşık 400 bin TL harcayarak "Hoyrat" ismini verdikleri aracı tamamladı. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla fenomen haline gelen ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen ikili, Karadeniz'in zor coğrafi şartlarında dağ, dere, tepe, ormanları dolaşıyor. Yerden yüksekliği ile dikkat çeken aracın eksikliklerini gidererek uluslararası yarışmalara katılmak isteyen ikili, Türkiye'yi en iyi derecede temsil etmek istediklerini dile getirdi.



Offroad sporuna karşı bir ilgisinin olduğunu belirten Ferhat Aksoy, "Hoyrat" ismini verdiklerini araçtan Türkiye'de birkaç tane olduğunu ancak bölgede bulunmadığını söyledi. Derenin denizle buluştuğu yerden yayladaki göze suyuna kadar "Hoyrat" ile çıkabildiklerini dile getiren Aksoy, "Fırıncılık mesleğiyle uğraşıyorum. Offroada karşı sevdamız var. İlk offroad aracımı 4 yıl önce almıştım. Yaylalarda gezme hastalığım var. Bölgemiz zorlu ulaşım şartları bakımından sıkıntılı bir bölge. Köylerde zaman zaman mahsur kalanlar oluyor, dolayısıyla onların yardımına yetişelim derken böyle bir araç yaptık. Aracımızı yaparken hedefimizi profesyonel anlamda yapılacak olan yarışlara da katılmak olarak belirledik. Amacımız, derenin denizle buluştuğu yerde suya girerek yaylada suyun gözesine kadar bu araçla gitmek. Başardığımızı düşünüyorum. Şimdi artık yarışlarda. Ülkemizi dünya çapında bu aracımla temsil ederek aracımızı Offroad'ta tanıtmayı düşünüyoruz. Aracımızı teknik olarak tamamladık. Şimdi bazı ekipmanları tamamlayıp yarışmalara tam hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Aracımızdan Türkiye'de birkaç tane var ancak bölgemizde yok. Bizim örnek aldığımız model Avrupa'daki offroad araçları. Şu an bunun gibisi yok gibi" dedi.



Takipçilerin 2 yıldır beklediği "Hoyrat" artık sahnede



Aracı yaklaşık 400 bin TL masraf ederek bu hale getirdiklerini belirten Aksoy, ismini de Hoyrat koyduklarını belirtti. Aksoy, "Aracımıza 350-400 bin TL civarında masraf ettik. Ustamız Hasan Bey'le emek vererek 2 yıllık bir projeydi bu. Bizim için maddi değerinden ziyade manevi değeri çok önemli. Aracımıza 'Hoyrat' ismini taktık. Hoyrat yırtıcı, hırpalayıcı demek. Herhalde adını da taşıyor diye düşünüyorum. Kendisi de hoyrat. Hoyratça kullanıyoruz. Profesyonel anlamda 3 tane aracımız var. Kışın hastaların da imdadına yetişiyoruz. Bizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız Instagram Ferhat Aksoy offroad ve 02jilet hesaplarımızdan takip edebilirler" ifadelerini kullandı.



"Aracımızla çok mutluyuz"



Büyük uğraşlar sonucu aracı istedikleri duruma getirdiklerini belirten Hasan Aksoy da, "Lakabım 02 jilet. Ferhat kardeşimizle beraber güzel bir projeye imza attığımızı inanıyoruz. Offroad'ı en iyi şekilde yöremizde uygulamaya çalışıyoruz. Biz dağlarda mutlu oluyoruz. Aracımız bizi çok mutlu etti. Bu bize CJ-5 olarak gelmişti. Sonradan bunu büyüterek bu vaziyete getirdik. Bunu yaparken Avrupa'daki araçlara özenerek yaptık. Başardığımıza inanıyorum. Biz artık asfaltta değil, dere içlerinde, dağlarda, bayırda gidiyoruz. Yaklaşık 2 yılda bu projeyi gerçekleştirdik. Bu arazi aracı olduğu için asfaltta pek sürmüyoruz. Yardıma ihtiyacı olan mahsur kalanların da yardımına gidiyoruz" diye konuştu. - TRABZON