İnsanlığı tehdit eden en büyük 10 tehlike

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 5 yıllık strateji planı doğrultusunda açıkladığı 13'üncü Genel Çalışma Programı, insan sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara dikkat çekiyor. Dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problemin belirlendiği listeye göre milyarlarca kişi çevre kirliliği, obezite, iklim değişikliği ve ilaç kullanımına dayalı bazı zorluklarla yüzleşecek.



Raporda bazı hedefler de bulunuyor. Buna göre 1 milyarı aşkın kişi yeterli düzeyde sağlık hizmeti almalı. Yine 1 milyara yakın kişi acil tedavi gerektiren hastalıklardan korunmalı ve daha iyi sağlık koşullarına sahip olmalı.