İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak - Son Dakika
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Uzay

İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, insanlığı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Nasa tarafından ''Güneş'e dokunmak'' için geliştirilen ''Parker Solar Probe'' aracının Güneş'e en yakın konumuna ulaşacağı açıklandı.

24.12.2024 15:30
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İnsanlık tarihinde bir ilk yaşanacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) internet sitesine göre Parker keşif aracı, 2018'deki fırlatılışından bu yana Güneş'e giderek daha yakın bir yörüngede dolaşıyor.

REKOR YAKINLIĞA ULAŞACAK

Planlanan son Venüs uçuşunu 6 Kasım'da gerçekleştirerek Güneş'e en yakın konuma gelmeye daha hazır hale gelen Parker, 24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,1 milyon kilometre uzağından geçerek rekor yakınlığa ulaşacak. Güneş'e en yakın konumda bulunduğu sırada sinyal iletimindeki kısıtlamalar nedeniyle Dünya ile teması kesilecek ve 27 Aralık'a kadar sinyal gönderemeyecek olan Parker, Ocak 2025 sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir yörüngeye konumlanacak ve Güneş'e en yakın geçişinde elde ettiği bilimsel verileri göndermeye başlayacak.

İNSAN YAPIMI EN HIZLI NESNE ÜNVANINI ELDE ETMİŞTİ

Dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye yükselmesi beklenen Parker keşif aracı ayrıca Güneş'in yakınından geçerken kendi hız rekorunu da kıracak. Parker, 27 Eylül 2023'te Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 bin kilometreyi aşan hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne ünvanını elde etmişti.

Güneş rüzgarlarının kaynağı, manyetik alanı ve plazma dinamikleri hakkında bilgi toplaması hedeflenen Parker, Ağustos 2018'de fırlatılmıştı.

İnsanlık tarihinde ilk! NASA\'nın keşif aracı Güneş\'e en yakın mesafede olacak
Kaynak: AA

Güneş, NASA, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Uzay İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞIN şampiyonluk kupaları daha yakın mesafede yakından görmek isteyen fenerliler müzemizi ziyaret edebilir 4 7 Yanıtla
  • Şaban Tütüncü:
    yalan 1 1 Yanıtla
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