İnsansı Robot Guinness Rekoru Kırdı

İnsansı Robot Guinness Rekoru Kırdı
21.11.2025 17:37
İnsansı Robot Guinness Rekoru Kırdı
Haber Videosu

Çin'de geliştirilen A2 robotu, 106 km yürüyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru başlattı.

Çin'de geliştirilen bir insansı robot, ülkenin doğusundaki iki kent arasında hiç durmadan 106 kilometre yürüyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.

YOLCULUK 3 GÜN SÜRDÜ

Shanghai merkezli Agibot şirketinin geliştirdiği android A2, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıkarak 13 Kasım sabahı erken saatlerde Shanghai'ın Bund bölgesine ulaştı.

Agibot'un hızlı batarya değişim sisteminden güç alan robot, yolculuk boyunca hiç kapanmadan ilerleyerek perşembe günü itibarıyla toplam 106,286 kilometrelik mesafe kat etti.

Agibot'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuang, "Suzhou'dan Shanghai'a yürümek birçok insan için bile zor bir görev, ancak robot bunu başardı" dedi.

Wang, "Bu, robotun donanımının, beyincik denge algoritmalarının ve dayanıklılığının olgunluğunu kanıtlıyor ve büyük ölçekli ticari kullanım için sağlam bir temel oluşturuyor" diye ekledi.

GELİŞMİŞ ALGILAMA SİSTEMLERİ İŞE YARADI

Çift GPS modülü, LiDAR (Işık Tespiti ve Mesafe Ölçme) ve kızılötesi derinlik sensörleri ile donatılmış A2, trafik ışıkları, dar geçitler ve kalabalık kaldırımlar gibi karmaşık durumlarda gece gündüz istikrarlı bir algılama sağladı. Robot, trafik kurallarına uyarak asfalt yollar, karo zemine sahip yürüyüş yolları, köprüler, dokunsal kaldırımlar ve rampalarda yol aldı. Shanghai'a varışında Xinhua muhabirleriyle kısa bir etkileşime giren robot, yaptığı yolculuğu "makine hayatında unutulmaz bir deneyim" olarak nitelendirdi. Robot, "Yeni ayakkabılara ihtiyacım olabilir" ifadelerini kullandı.

Beijing İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin ürettiği Tien Kung Ultra ise nisanda 21 kilometrelik yarı maratonu 2 saat 40 dakikada tamamlamıştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel

Son Dakika Güncel İnsansı Robot Guinness Rekoru Kırdı - Son Dakika

