İnsansız su üstü kurtarma aracının test sürüşleri başladı - Son Dakika

İnsansız su üstü kurtarma aracının test sürüşleri başladı

27.01.2021 11:42
İnsansız su üstü kurtarma aracının test sürüşleri başladı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği, 'İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı' (İSKA)'nın Test sürüşleri Küçükçekmece Gölü'nde yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği, 'İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı' (İSKA)'nın Test sürüşleri Küçükçekmece Gölü'nde yapıldı.

Çocuk Üniversitesi "Model Gemi Yapımı Atölyesi' alt yapı çalışmalarına katılan öğrenciler 'İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı' (İSKA) geliştirdi. Eğitimde hep bir fazlasını hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 'Model Uçak Atölyesi'nden sonra gelen yoğun talep üzerine 'Model Gemi Yapımı Atölyesi' için düğmeye bastı. 'Model Gemi Yapımı Atölyesi' alt yapı çalışmaları ise 'İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı' (İSKA) test sürüşleriyle başladı.

"ARAMA-KURTARMALARDA KEŞİF İÇİN KULLANILACAK"

İnsansız Su Üstü Kurtarma Aracı'nı (İSKA) projelendiren 8'nci sınıf öğrencisi Eren Defineci, "Bu tekne tam olarak arama-kurtarmalarda keşif için kullanılacak bir tekne. Arkasında bırakması için can simidi yeri var. Üzerindeki kamera sayesinde denizde canlı görüntüleme yapabiliyoruz" dedi.

Proje Danışmanı Çocuk Üniversitesi eğitmeni Tuğrul Yıldız ise, "Mekanik ve tasarım eğitim sürecini ele alarak, proje öğrencimizin oluşturduğu Model Gemimizin ilk yüzüş sürecini Küçükçekmece gölünde deneyimledik. Bu heyecanı öğrenci ve velilerimizle birlikte yaşadık" ifadelerini kulandı.

GENİŞ TEKNİK DONANIM

Çocuk Üniversitesi eğitmeni Tuğrul Yıldız' ın danışmanlığını yaptığı İSKA; çift motorlu, çift dümenli, RC kumanda ile uzaktan kontrol sistemi, görüntülü ve sesli arama sağlama, aynı zamanda aracın arkasındaki kanca ile taşığı can simitlerini kazazedeye ulaştırma, hareketli İP kamera ile kaza yerinden görüntüleri anında merkeze ulaştırma teknik özelliklerine sahip.

UCUZ, HIZLI VE VERİMLİ BİR CANKURTARAN İSKA

Bu projenin amacı; ucuz, hızlı ve verimli bir cankurtaran operasyonu sağlayacak insansız bir su üstü aracı üretmek. Bu sayede gemi ve vb. kazalarda olay yerine hızla giderek, olay yerinden görüntüleri merkeze iletmek ve kazazedelere can simitlerini ulaştırması sağlanacak. Ayrıca, mekanik, yazılım, sürüş teknikleri, tasarım, problem çözme, robotik ve denizcilik kabiliyetlerinin bir arada kullanılması ve insansız su üstü araçlarına yönelik ilgilerini artırmak adına öğrenciler bu alanda teşvik edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, öğrencilere dolu dolu içeriği ile eğitim vermeye devam ediyor. 4 yıllık eğitim süreci sonunda öğrencilerden günlük ve sosyal hayatta karşılaştıkları problemlere çözümler sunabilmelerini, sosyal farkındalık oluşturmak ve yenilikçi, güncel bilimsel bilgiler ışığında projeler üretebilmelerini destekliyor. Bu destek aynı zamanda Üniversite'den mezun olabilmenin de ön koşulu.

Detaylı bilgi almak isteyenler 444 4 360/ 8230 no'lu telefonu arayabilir.

-İHA-

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnsansız su üstü kurtarma aracının test sürüşleri başladı - Son Dakika


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