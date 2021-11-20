Instagram, akışta müzik özelliğini üç ülkede test ediyor: Türkiye de var - Son Dakika

Müziğin insanların kendilerini ifade etmelerinde büyük rol oynadığını belirten Instagram Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 3 ülkede test edilen yeni özellik sayesinde Instagram topluluğuna Reels ve Stories'de olduğu gibi, Akışta paylaştıkları fotoğraf gönderilerine müzik ekleme özelliğini sunuyor.

YAPMANIZ GEREKENLER

Akışta Müzik özelliğini kullanmak için yapılması gerekenler şu şekilde:

- Fotoğraf gönderinizi paylaşın

- "Müzik Ekle" seçeneğine tıklayın

- Arama sekmesinden istediğiniz şarkıyı bulun veya "Trending" ve "Senin İçin" sekmelerine göz atın

- Fotoğrafınıza eklemek istediğiniz şarkıyı seçin

Stories'de olduğu gibi şarkının dilediğiniz bölümünü seçebilirsiniz ve süresini belirleyebilirsiniz.