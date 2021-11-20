Müziğin insanların kendilerini ifade etmelerinde büyük rol oynadığını belirten Instagram Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 3 ülkede test edilen yeni özellik sayesinde Instagram topluluğuna Reels ve Stories'de olduğu gibi, Akışta paylaştıkları fotoğraf gönderilerine müzik ekleme özelliğini sunuyor.
Akışta Müzik özelliğini kullanmak için yapılması gerekenler şu şekilde:
- Fotoğraf gönderinizi paylaşın
- "Müzik Ekle" seçeneğine tıklayın
- Arama sekmesinden istediğiniz şarkıyı bulun veya "Trending" ve "Senin İçin" sekmelerine göz atın
- Fotoğrafınıza eklemek istediğiniz şarkıyı seçin
Stories'de olduğu gibi şarkının dilediğiniz bölümünü seçebilirsiniz ve süresini belirleyebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Instagram, akışta müzik özelliğini üç ülkede test ediyor: Türkiye de var - Son Dakika