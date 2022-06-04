Instagram'dan TikTok'a bir darbe daha! - Son Dakika
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Instagram'dan TikTok'a bir darbe daha!

04.06.2022 22:38
Instagram'dan TikTok'a bir darbe daha!

Gelen güncelleme ile Instagram Reels, daha fazla etkileşim kurulmasını ve kişinin kendisini daha iyi ifade etmesini istiyor.

Instagram'ın popüler TikTok uygulamasına karşı çıkardığı Reels özelliği gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Özellikle genç sosyal medya kullanıcılarını kendisine çekmek isteyen uygulama, bu anlamda TikTok'un belli başlı özelliklerini Reels'te sunuyor. Reels'i daha da geliştirmek isteyen Instagram, yapılan son güncelleme ile birlikte yeni özellikler ekledi.

Instagram Reels yeni özelliklere kavuşuyor

Gelen güncelleme ile Instagram Reels, izleyicilerle daha fazla etkileşim kurulması ve kullanıcının kendisini daha iyi ifade etmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Reels'e yeni araçlar ve ses ifadeleri gibi yeni özellikler eklenmiş durumda.

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Video sürelerinin kısa olması ile eleştirilen Instagram, öncelikle bu konu üzerine odaklanarak maksimum video süresini 90 saniyeye çıkardı. Böylelikle Instagram Reels'te çok daha uzun videolar paylaşılabilecek. Ancak TikTok'un son güncelleme ile birlikte 10 dakikaya kadar olan videoları desteklemeye başladığını hatırlatmakta fayda var. Instagram'ın buna cevabını ise merakla bekliyoruz.

Instagram'dan TikTok'a bir darbe daha!

Instagram ayrıca bundan böyle kendi sesinizi doğrudan Reels'e aktarma olanağı da sunacak. Gelen yeni özellik ile birlikte 5 saniye üzerindeki videolara kendi çektiğiniz videolardan ses aktarabileceksiniz. Ayrıca, paylaştığınız ses, diğer kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Reels bunların yanı sıra daha farklı videolar oluşturmak adına yeni ses efektlerini de bünyesine ekledi. Bu ses efektleri arasında havalı korna, cırcır böceği, davul ve çok daha fazla seçenek yer alıyor. Instagram ayrıca Hikayeler kısmında sunulan anket, test ve emoji ifadeleri özelliklerini de Reels'te de sunmaya başlıyor.

Instagram Reels yeni sunulan özellikler ile birlikte TikTok ile yarışında öne geçme niyetinde. Peki siz Instagram Reels ve TikTok rekabeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Instagram'dan TikTok'a bir darbe daha! - Son Dakika

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