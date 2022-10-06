Instagram hesap silme nasıl yapılır? [2022 Güncel]

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, iki milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Bu kapsamda 7'den 70'e herkes tarafından kullanılan Instagram iletişimden e-ticarete, bilgi edinmeden eğlenmeye birçok farklı ihtiyaca cevap veriyor. Uygulamanın kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artarken, Instagram'a veda etmek isteyenlerin sayısı da doğru orantıda hızla artıyor. "Instagram silme nasıl yapılır?" sorusunu yanıtladığımız bu rehberde, Instagram hesap silme linki ile kolayca Instagram hesap kapatma işlemini nasıl yapacağınızı anlatıyoruz.

Instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram silme linki

Kalıcı Instagram kapatma işlemi öncesinde yaptığınız paylaşımları yedeklemenizi öneririz. Çeşitli araçlar ile fotoğraflarınızı indirebilir, hikayelerinizi de doğrudan Instagram uygulaması ile kaydedebilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilerin listesinin ekran görüntüsünü almanızı öneririz.

Instagram hesap silme linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Adım 1: Buraya veya yukarıdaki Instagram hesap silme linkine tıklayarak ilgili sayfayı açıyoruz.

Adım 2: Eğer daha önce giriş yapmadıysanız, önce kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor.

Adım 3: Bu aşamada Instagram'ın Hesabını neden silmek istiyorsun? sorusuna yanıt vermeniz gerekiyor. Gizlilik endişelerinden, yeni hesap açmaya kadar birçok farklı gerekçe sunabiliyorsunuz. Ancak bu önerilerle uğraşmak istemiyorsanız, doğrudan "Başka bir şey" seçeneğine tıklayın.

Adım 4: Instagram hesap silme işlemini tamamlamak için artık tek yapmanız gereken şifre girmek. Şifrenizi tekrar girdikten sonra aşağıdaki "Hesabı Sil" butonuna tıklamanız yeterli.

Adım 5: Hesabı sil butonuna tıkladıktan sonra Instagram'ın giriş ekranına yönlendirilecekseniz. Artık herhangi bir şey yapmanıza gerek yok, hesabınız artık başkaları tarafından görüntülenemez.

Instagram hesap dondurma

Instagram kapatma işlemi geri alınabilir mi?

'Instagram hesabı nasıl kapatılır?' sorusunu yanıtladık. Pişman olanlar için geri dönüşü var mı? Evet, yukarıdaki ekran görüntüsünde ve hesap silme sayfasında da görülebileceği üzere işlemden sonra 30 günlük bir süreniz var.

Hesabı sildiğiniz tarihten itibaren Instagram'da görünmüyorsunuz, ancak 30 gün içerisinde tekrar giriş yapmanız halinde hesabınız otomatik olarak aktif hale getiriliyor.

Eğer sosyal medyaya veda etmek konusunda şüpheleriniz varsa hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer daha uzun bir süre sonra kararınız değişirse, hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.

Son olarak hesabınızla birlikte sadece fotoğraflarınız değil; kullanıcı adınız, yorumlarınız ve sizinle ilgili olan diğer bilgilerin de silineceğini unutmayın. Instagram hesap kapatma rehberimiz işinize yaradı mı?

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: : Instagram hesap silme rehberini beğendiniz mi? Hesabınıza veda etme sebebinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.