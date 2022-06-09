Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor! - Son Dakika
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Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!

09.06.2022 04:12
Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!

Instagram, masaüstü uygulaması veya web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabilmesi için yeni bir özellik üstünde çalışıyor.

Instagram, uzun bir süre önce uygulama içerisinde mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve ardından görüntülü görüşme desteğini getirdi. Ayrıca Snapchat ve diğer platformlarda yer alan hikayeler gibi birçok özelliği de zaman içerisinde platforma ekledi. Fakat bunların birçoğu web/masaüstü uygulaması aracılığıyla kullanılamıyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, artık web üzerinde görüşme desteği getiriyor.

Instagram, web ve masaüstü uygulaması için görüşme desteği getiriyor!

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir uygulama geliştiricisinin söylediğine göre Instagram, web ve masaüstü uygulamaları için sesli ve görüntülü görüşme özelliğini test ediyor. Önümüzdeki günlerde genel betaya sunulacağı belirtiliyor.

  • Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!
  • Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!
  • Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!

Daha sonra ise gelecek bir güncellemeyle birlikte uygulama olarak bilgisayarlarında kullananlarla paylaşılacak. Tarayıcı üzerinden Direct kullananların ise bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tıpkı Facebook'ta olduğu gibi kullanabilecekler.

Bu sayede akıllı telefonların zorunlu kullanımı da ortadan kalkacak. Yani artık tüm Instagram akışınızı ve sesli ya da görüntülü görüşmelerinizi bilgisayarınız üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ayrıca telefonunuzda uygulama yüklü değilse, yine tarayıcı sayesinde bu özelliğe erişebileceksiniz.

Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!

Buna ek olarak Instagram, bir de gönderi sabitleme adını verdiği yeni bir özellik daha geliştiriyor. Aktif olarak kullanmaya başladığımızda artık kendi belirlediğim 3 gönderiyi profilimizin ilk sırasına yerleştirebileceğiz.

Fakat bir de insanları ikiye bölen yenilikler mevcut. Örneğin yakın zamanda gelmesi beklenen hikaye kısıtlama özelliği sayesinde artık arkadaşlarınız onlarca hikaye paylaşsa bile siz bunlardan yalnızca 3 veya 4 tanesini göreceksiniz. Tabii diğerlerini de merak ediyorsanız bu seçenek de sunulacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Snapchat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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