Instagram müjdeyi verdi: Uzun zamandır beklenen özellik geliyor!

Instagram, uzun bir süre önce uygulama içerisinde mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve ardından görüntülü görüşme desteğini getirdi. Ayrıca Snapchat ve diğer platformlarda yer alan hikayeler gibi birçok özelliği de zaman içerisinde platforma ekledi. Fakat bunların birçoğu web/masaüstü uygulaması aracılığıyla kullanılamıyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, artık web üzerinde görüşme desteği getiriyor.

Instagram, web ve masaüstü uygulaması için görüşme desteği getiriyor!

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir uygulama geliştiricisinin söylediğine göre Instagram, web ve masaüstü uygulamaları için sesli ve görüntülü görüşme özelliğini test ediyor. Önümüzdeki günlerde genel betaya sunulacağı belirtiliyor.







Daha sonra ise gelecek bir güncellemeyle birlikte uygulama olarak bilgisayarlarında kullananlarla paylaşılacak. Tarayıcı üzerinden Direct kullananların ise bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tıpkı Facebook'ta olduğu gibi kullanabilecekler.

Bu sayede akıllı telefonların zorunlu kullanımı da ortadan kalkacak. Yani artık tüm Instagram akışınızı ve sesli ya da görüntülü görüşmelerinizi bilgisayarınız üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ayrıca telefonunuzda uygulama yüklü değilse, yine tarayıcı sayesinde bu özelliğe erişebileceksiniz.

Buna ek olarak Instagram, bir de gönderi sabitleme adını verdiği yeni bir özellik daha geliştiriyor. Aktif olarak kullanmaya başladığımızda artık kendi belirlediğim 3 gönderiyi profilimizin ilk sırasına yerleştirebileceğiz.

Fakat bir de insanları ikiye bölen yenilikler mevcut. Örneğin yakın zamanda gelmesi beklenen hikaye kısıtlama özelliği sayesinde artık arkadaşlarınız onlarca hikaye paylaşsa bile siz bunlardan yalnızca 3 veya 4 tanesini göreceksiniz. Tabii diğerlerini de merak ediyorsanız bu seçenek de sunulacak.

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