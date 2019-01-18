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İnternet Dolandırıcılığına 2 Tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te, virüslü yazılım göndererek, çok sayıda banka müşterisinin internet bankacılığı şifrelerini öğrenerek, hesaplarından para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İnternet Dolandırıcılığına 2 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, virüslü yazılım göndererek, çok sayıda banka müşterisinin internet bankacılığı şifrelerini öğrenerek, hesaplarından para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı banka müşterilenin hesaplarının bilgileri dışında boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Siber Polis, mağdur vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki son hareketleri ile ve bilgisayarlarını incelemeye aldı. Banka müterilerinin hesaplarına erişen 5 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak, gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da ço sayıda cep telefonu, flaş bellek ve hard disk ele geçirildi.

SGK VE VERGİ BORÇLARINI ÖDEMİŞLER

Siber Polis, şüphelilerin sosyal medya üzerinden phishing, şifre oltalama, içerisinde zararlı yazılım bulunduran uygulama, internet sitesi, blog sayfası, mobil uygulama ve benzeri yöntemler ile mağdur banka müşterilerinin internet bankacılığı şifreleri ve kredi kartı ile hesap bilgilerine ulaştığını belriledi. Şüphelilerin böylelikle çok sayıda banka hesabından SGK ve vergi borçları ile faturalarını ödediklerini, QR kod ile ATM'den nakit para çekimi yaptıklarını ortaya çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:20 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
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