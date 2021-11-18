Üye Girişi
'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika' - Son Dakika

'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika'

18.11.2021 18:53
'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika'

'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika'CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bağlılığımızı ortaya koymakta.

'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika'

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bağlılığımızı ortaya koymakta. Ülkemizde internette geçirilen günlük süre 7 saat 57 dakika. Günlük uyku ihtiyacımızın 8 saat olduğu düşünülürse, günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek Sunumu'nu dinledi. Koç, yapay zeka, e-Devlet ve siber saldırı konularında komisyonu bilgilendirdi.

'GÜNLÜK İNTERNETTE GEÇEN SÜRE 7 SAAT 57 DAKİKA'Türkiye'nin internet bağımlılığı konusunda tespitler veren Koç, Yediden yetmişe herkesin dünya ortalamasında bir saatten fazla internette zaman geçirdiğini söyledi. Koç, "We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bu bağlılığımızı ortaya koymakta. Ülkemizde internette geçirilen günlük süre 7 saat 57 dakika. Günlük uyku ihtiyacımızın 8 saat olduğu düşünülürse, günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz. Yediden yetmişe, hepimiz internette dünya ortalamasından bir saatten daha fazla vakit harcıyoruz" diye konuştu.'KOVİD-19 ÖNCESİ KALIPLARA DÖNMEK PEK OLASI DEĞİL'Dijital teknolojilerin, daha önce eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ticarete toplumun tüm yönlerine bu oranda dokunmadığına dikkat çeken Koç, "Evde çocukların uzaktan eğitime katıldığı, birçok çalışanın uzaktan çalışmaya başladığı ve işletmelerin dijital iş modellerini benimsediği bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreç bize gösterdik ki ekonomilerin ve toplumların Kovid-19 öncesi kalıplara dönmesi artık pek olası değil. Aslında teknolojiler, değişim süreçlerindeki problem alanlarına çözüm bulan öncülerdir diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Dijital dönüşümün toplumda, teknoloji algısı yarattığını anlatan Koç, "Dijital dönüşüm denilince aklımıza genelde teknoloji geliyor, ama esasında dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül bir dönüşümü ifade etmektedir" açıklamasında bulundu.PANDEMİ DÖNEMİNDE E-DEVLET'İN ÖNEMİPandemi nedeniyle yaşanan kapanma dönemlerinde, e-Devlet Kapısı'nın vatandaşların işlerini halletmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Koç, "e-Devlet vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı ve Kovid tedbirlerine uyarak yapabilecekleri bir alan oldu. Gerek hizmetlere ulaşımın kolaylığı gerekse de ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin bu süreçte entegre edilmesi e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırmıştır" dedi.2019 yılında 1,1 milyar olan e-Devlet'e toplam giriş sayısının, 2020 yılında ise 2,3 milyarın üzerine çıktığını aktaran Koç, "2021 yılı hedefimiz ise 3 milyar. 10 ayda 2,7 milyarı yakalamış durumdayız. Kullanıcı sayımız 57 milyonu aşmıştır. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Yürütülen çalışmalarımızın neticesinde ülkemiz uluslararası endekslerde büyük başarılara imza atmaktadır" diye konuştu.YAPAY ZEKAVerinin değere dönüşmesinde kullanılan en önemli teknolojinin, yapay zeka olduğunu kaydeden Koç, "Yapay zeka alanında olmazsa olmazımız ise Türkiye'nin verisinden Türkiye'ye değer üretebilmek, yerli ve milli yazılımlar geliştirerek ülkemize katkıda bulunabilmektir. Yapay zeka temelde insan gibi karar veren bilgisayar yazılımıdır. Bu yazılımlar, çevreden toplanan dijital verileri işleyerek çalışır. Günümüzde yapay zeka teknolojileri, araçlardan haberleşme sistemlerine, sağlıktan güvenliğe, cep telefonlarımızdaki sesli asistanlardan akıllı saatlere, endüstriyel otomasyondan bankacılık hizmetlerine kadar çok çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Dr. Koç, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni, 6 stratejik öncelik etrafında tasarlandığını belirterek, öncelikleri şöyle sıraladı: "Yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik alt yapıya erişim imkanlarını genişletmek,  sosyo- ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak olarak belirlendi. Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiştir."SİBER SALDIRIKoç, siber saldırıların yüzde 85'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir kurumu ele geçirmek istiyorsanız, o kurumun çalışanlarından bir tanesinin kullanıcı adı, şifresini ele geçiriyorsunuz. Önce bilgi toplarsınız, o bilgiyi topladıktan sonra bir tane hedef belirlersiniz. Öncelikle içeri girmeniz lazım. O kullanıcının sosyal medyasına mesaj atarsanız, buna 'oltalama saldırısı' deriz. O kullanıcı size eliyle kullanıcı adını ve şifresini verir. Sonra siz sisteme girince 'zıplama' dediğimiz sunucular arasında kendi yetkinizi yükseltmeye başlarsınız. Tanıdığınız bir dostunuza bir bilgi notu atarsınız ama bilgi notu arasına bir yazılım eklersiniz. O arkadaşınız 'bana bilgi notu' yollamış dersiniz ve açarsınız sizin hesabınız ele geçirilir, böyle böyle en üst yetkilendirilmiş kişinin hesabına erişildikten sonra zararlı yazılım uyuyacak şekilde sunucuların içine konulur. Akıllı zararlı yazılımlar kendilerini normal trafik gibi hissettirirler."

Komisyonda ayrıca, Prof. Dr. Levent Eraslan, 'Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek' temalı sunum gerçekleştirdi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


geri dönüşüm, Yapay Zeka, Saldırı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

Son Dakika Haberleri
20:02 Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti
19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:40 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi
19:36 Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
19:28 Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor
19:23 Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir
19:20 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
18:58 Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
18:37 Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı
Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti         
20:02
Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak         
19:16
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 20:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: 'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement