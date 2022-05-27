İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor! - Son Dakika
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İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor!

27.05.2022 08:36
İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor!

Bugün TBMM'de sunulan yasa tasarısı ile birlikte internette yalan haber paylaşımı yapan kişilere hapis cezası getirildi.

Bugün TBMM'ye getirilen yeni kanun teklifine göre, internette yalan haber yapan ve yanıltıcı bilgi paylaşanlara hapis cezası getiriliyor. Buna sosyal medya hesapları üzerinden gerçeği yansıtmayan manipülatif paylaşımlar yapanlar da dahil olacak.

Yalan haber yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor!

Bugün mecliste sunulan teklif ile birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun eklenmesine karar verildi. Özellikle gerçeği yansıtmayan veya direkt olarak yalan haber yapan yayın kuruluşları ve kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilecek.

İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor!

Teklifin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesine 217/A maddesi eklendi. Bununla ilgili alt başlıkta ise şunlara yer verildi:

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" şeklinde. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu cezalar yüzde 50 oranında artırılacak.

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Alınan bu karar her ne kadar internet üzerinden habercilik yapan kuruluşları etkiliyor gibi gözükse de Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medyalar üzerinden haberlerini paylaşan ve yayın pek çok gazeteci bulunuyor. Dolayısıyla bu karar, onları da kapsayacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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