İnterseks Hakları İçin Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnterseks Hakları İçin Dava Açıldı

05.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel hakkında interseks içerikli paylaşımlar nedeniyle dava açıldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 17 Mayıs Derneği'nin interseks haklarına ilişkin bir kitap ve sergi kataloğunu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması gerekçe gösterilerek Dernek Başkanı Defne Güzel hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, paylaşımların "amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte" olduğunu öne sürdü.

LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten 17 Mayıs Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında, derneğin internet sitesi, Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden interseksler hakkında yayımlanan bir kitap ve sergi kataloğunun paylaşılmasının "derneğin amacına uymadığı" gerekçesiyle Dernekler Kanunu'na Muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Güzel'in bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

"Derneğin fiilen amacından saptığını gösteriyor"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Mayıs Derneği'nin amacının "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele etmek; bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitimsel faaliyetler yürütmek; savunuculuk, farkındalık ve insan haklarını izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarıyla eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkı sunmak" olduğu hatırlatıldı.

Buna karşın iddianamede, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan "#BenimİnterSeksHikayem" adlı kitapta, kişilerin yaşadığı tıbbi ve psikolojik süreçlere ilişkin özel nitelikli bilgilere yer verildiği, içeriğin herkes tarafından erişilebilir olduğu ve sitede kadınlara ait cinsel içerikli görsellerin bulunduğu ileri sürüldü. Savcılık, bu paylaşımların derneğin fiilen amacından saptığını gösterdiğini iddia etti.

"Amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte"

İddianamede, derneğin internet sitesinde yer alan videolar ve sosyal medya paylaşımlarındaki bazı içeriklerin mevzuat gereği dernek amacı kapsamında değerlendirilemeyeceği savunularak, hukuki düzenlemelerin "aileyi ve bireylerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişimini korumayı amaçladığı" ifade edildi. Derneğin yaptığı paylaşımların "amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte" olduğu öne sürüldü.

İlk duruşma 12 Mayıs'ta

Bu gerekçelerle Defne Güzel hakkında Dernekler Kanunu'nun 32/p maddesi uyarınca dava açıldı. Güzel'in bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 12 Mayıs'ta görülecek.

Avukat Dikmen: "İntersekslerin varlığı ve sanatsal ifade özgürlüğü yargılama konusu"

Güzel'in avukatı Kerem Dikmen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede davayı "dernekleşme özgürlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi. Dikmen, "Bu dava, Anayasa'da güvence altına alınmış dernekleşme özgürlüğüne yönelik bir ihlaldir. Aynı zamanda Aile Yılı ilanıyla ivme kazanan LGBTİ+ karşıtı politikaların ve kamu makamlarının tasarruflarının somut bir yansımasıdır. İki-üç ifade özgürlüğü kullanımından ibaret yayınlar, derneğin amacına aykırıymış gibi gösteriliyor. İntersekslere ilişkin bir broşür ve sergi kataloğunun paylaşılması suç haline getiriliyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devleti intersekslerin varlığını ve sanatsal ifade özgürlüğünü yargılama konusu yapıyor. 17 Mayıs Derneği, tüzüğü Ankara Valiliği tarafından onaylanmış, ulusal ve uluslararası alanda insan hakları savunuculuğu yapan bir dernektir. Bu dava, doğrudan Defne Güzel üzerinden dernekleşme özgürlüğünü yargılayan ve cezalandırmaya çalışan bir davadır" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnterseks Hakları İçin Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: İnterseks Hakları İçin Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.