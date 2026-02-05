İnterseks Hakları İçin Dava Açıldı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 17 Mayıs Derneği'nin interseks haklarına ilişkin bir kitap ve sergi kataloğunu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması gerekçe gösterilerek Dernek Başkanı Defne Güzel hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, paylaşımların "amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte" olduğunu öne sürdü.

LGBTİ+ hakları alanında faaliyet yürüten 17 Mayıs Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında, derneğin internet sitesi, Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden interseksler hakkında yayımlanan bir kitap ve sergi kataloğunun paylaşılmasının "derneğin amacına uymadığı" gerekçesiyle Dernekler Kanunu'na Muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Güzel'in bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

"Derneğin fiilen amacından saptığını gösteriyor"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Mayıs Derneği'nin amacının "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele etmek; bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitimsel faaliyetler yürütmek; savunuculuk, farkındalık ve insan haklarını izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarıyla eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkı sunmak" olduğu hatırlatıldı.

Buna karşın iddianamede, derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan "#BenimİnterSeksHikayem" adlı kitapta, kişilerin yaşadığı tıbbi ve psikolojik süreçlere ilişkin özel nitelikli bilgilere yer verildiği, içeriğin herkes tarafından erişilebilir olduğu ve sitede kadınlara ait cinsel içerikli görsellerin bulunduğu ileri sürüldü. Savcılık, bu paylaşımların derneğin fiilen amacından saptığını gösterdiğini iddia etti.

"Amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte"

İddianamede, derneğin internet sitesinde yer alan videolar ve sosyal medya paylaşımlarındaki bazı içeriklerin mevzuat gereği dernek amacı kapsamında değerlendirilemeyeceği savunularak, hukuki düzenlemelerin "aileyi ve bireylerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişimini korumayı amaçladığı" ifade edildi. Derneğin yaptığı paylaşımların "amaç dışı, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini bozucu nitelikte" olduğu öne sürüldü.

İlk duruşma 12 Mayıs'ta

Bu gerekçelerle Defne Güzel hakkında Dernekler Kanunu'nun 32/p maddesi uyarınca dava açıldı. Güzel'in bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 12 Mayıs'ta görülecek.

Avukat Dikmen: "İntersekslerin varlığı ve sanatsal ifade özgürlüğü yargılama konusu"

Güzel'in avukatı Kerem Dikmen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede davayı "dernekleşme özgürlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi. Dikmen, "Bu dava, Anayasa'da güvence altına alınmış dernekleşme özgürlüğüne yönelik bir ihlaldir. Aynı zamanda Aile Yılı ilanıyla ivme kazanan LGBTİ+ karşıtı politikaların ve kamu makamlarının tasarruflarının somut bir yansımasıdır. İki-üç ifade özgürlüğü kullanımından ibaret yayınlar, derneğin amacına aykırıymış gibi gösteriliyor. İntersekslere ilişkin bir broşür ve sergi kataloğunun paylaşılması suç haline getiriliyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devleti intersekslerin varlığını ve sanatsal ifade özgürlüğünü yargılama konusu yapıyor. 17 Mayıs Derneği, tüzüğü Ankara Valiliği tarafından onaylanmış, ulusal ve uluslararası alanda insan hakları savunuculuğu yapan bir dernektir. Bu dava, doğrudan Defne Güzel üzerinden dernekleşme özgürlüğünü yargılayan ve cezalandırmaya çalışan bir davadır" dedi.