İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti - Son Dakika
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İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti

13.05.2022 09:23
İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti

İstanbul'daki Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. İntihara kalkışan şahsın inmeden önce cep telefonuyla manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak bekledi. Polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahsın, inmeden önce cep telefonunu çıkararak manzaranın fotoğraflarını çekmesi büyük şaşkınlık yarattı.

İKNA EDİLİNCE CEP TELEFONUNA SARILDI

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
Fotoğraf: Sondakika.com

Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti.

Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Şişli Camii, İntihar, Güncel, Son Dakika

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