Son Dakika Haberleri: İos 13 Güncellemesini Desteklemeyecek İphone Modelleri

İos 13 Güncellemesini Desteklemeyecek İphone Modelleri

2 saat önce

Apple, WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü gözler önüne serecek.

İos 13 Güncellemesini Desteklemeyecek İphone Modelleri, System.String[]
Apple, WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü gözler önüne serecek. Ancak diğer yandan iOS 13'ü herkes telefonuna kuramayacak. Apple henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmasa da iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G S, iPhone 3G bu güncellemeyi alamayacak.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'a Apple desteği iOS 13 ile birlikte ilk kez çekilmiş olacak. Yani kullanıcılar iOS 12 sürümüne gelecek bir güncellemeyi yükleyebilecekken, iOS 13'ün özelliklerinden faydalanamayacak.

iOS 13 sürümünün Eylül ayı ortalarında indirilmeye sunulması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

Apple, Güncel
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