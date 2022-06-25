iOS 16'nın kilit ekranı Android'e gelse nasıl olurdu? İşte cevabı

iOS 16 özellikleri arasında en dikkat çekenlerden biri, değişen kilit ekranı tasarımıydı. Bugüne kadar fazla değişiklik görmeyen saat göstergesinin yepyeni bir hale büründüğünü görmüştük. Tasarım hakkında karışık eleştiriler gelse de saatin daha özelleştirilebilir hale gelmesi güzel bir noktaydı. Bir tasarımcı, aynı tasarımın Android 12'ye gelmesi durumunda nasıl görüneceğini yorumladı.

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Android, iOS 16'nın kilit ekranı ile böyle görünürdü

Tasarımcı Philip Chang'in yeni çalışması, saf Android arayüzünü hedef alıyor. Alışılan saat tasarımın yerine arkaplanla bir uyum içerisinde olan iOS 16 tasarımı, arayüze oldukça iyi oturmuş. Ekranın üstünde olması gerekirken ortasında ve kalın bir yazı tipiyle bulunan saat bilgisi, renk gradyanı ile daha da çekici hale gelmiş.

Dakika bilgisinin, arkaplandaki objelerle uyum içerisine girmesi tasarımı derinleştiren bir detay olmuş. Bu tasarım Android'e gerçekten gelmiş olsa muhtemelen bu üç tasarım, en çok kullanılanlardan olurdu. Apple'ın yaptığı gibi daha farklı bir anlayışla hazırlanan arkaplanlar da var. Bunlar da tasarımcının ilgisinden kaçmamış:

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Bu yazı tipleriyle daha fazla kullanıcıya hitap eden yeni kilit ekranı, Android 13 için kilit özelliklerden biri olabilirdi. Ancak iOS 16 bile henüz tam olarak çıkmadığından, yakın zamanda Android'de de farklı bir kilit ekranı tasarımı görmeyi beklemiyoruz. Fakat Android'in özelleştirilebilirliği sayesinde üçüncü parti uygulamalar kullanıp bu tasarımı şimdiden kullanmak da mümkün. Ancak burada sorumluluk size ait oluyor.

Eğer telefonunuza böyle bir kilit ekranı tasarımı gelseydi kullanır mıydınız?