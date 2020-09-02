İpekyolu'nda kimliği belirsiz kişiler parklara zarar verdi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan iki parka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Dicle İdrak Parkı ile Yalım Erez Mahallesi'ndeki Yalım Erez Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Yalım Erez Parkı'ndaki kauçuk zemini parçalayan kişiler, park içerisinde bulunan çeşitli malzemeleri, çöp kutularını, oyuncukları da kırdı. Kimliği belirsiz kişiler yine ilçe sınırları içerisinde bulunan Dicle İdrak Parkı'nın ihata duvarını yıktı. Özellikle çocukların ve vatandaşların rahatı ve güveni için yapılan parkların, oyun gruplarının ve malzemelerin tahrip edilmesi kimi vatandaşların da tepkisine neden oldu.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından İpekyolu ilçemizi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak, çocuklarımıza nitelikli oyun alanları oluşturmak için inşa ettiğimiz, vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan parklara zarar veren kişi veya kişiler ile ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. Güvenlik kameralarından alınacak görüntüler eşliğinde tespiti yapılacak kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten gerekli hukuki süreci başlatacağız" denildi. - VAN