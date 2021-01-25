İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor

25.01.2021 10:52

- İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

- İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya rağmen müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Halilağa Mahallesi ile Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde müzik dinletisi gerçekleştirirdi. Türkçe, Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle halkı da balkonlara, pencerelere çıkarak ellerine mendil alarak halaylarla, alkışlarla eşlik ederken bazı vatandaşlar da belediyenin sosyal medya hesaplarından istek parça talebinde bulundu. Müzik grubu da bu istek parçaları seslendirdi. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli anları dakikalarca kaydetti. Ayrıca konserin bir kısmı da belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık "Evde Kal" ve "Sosyal Mesafe" çağrısı da yapıldı.

"Vatandaşlar İpekyolu Belediyesine teşekkür"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

(EKİP-ŞAK-Y)

İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor
İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor
İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor
İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor

İpekyolu, Konser, Müzik, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda sokak konserleri tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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