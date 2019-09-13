iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro MAX Özellikleri

Apple Nihayet Yeni iPhone 11 Serisini Duyurdu

Apple dün gece harika bir etkinliğe daha imza attı. Apple ekosisteminde yer alan bir dizi yenilenmiş model ile karşılaştık. Radikal değişikliklerin olduğu modeller var mı? derseniz, bence yoktu. Özellikle iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimleri günler öncesinden ortaya atılan söylentileri doğruladı.



Gelin hep birlikte Apple'ın iPhone 11 etkinliğinden önemli haberlerin neler olduğuna birlikte bakalım…



Temel olarak beklendiği gibi teknoloji devi Apple; üç yeni iPhone modeli, yeni bir Apple Watch ve diğer geliştirilmiş sürümleri ile yeni cihazlarını duyurdu.



Tanıtım Apple'ın California'daki Cupertino yapıldı ve yukarı belirttiğim gibi üç yeni iPhone modeli üzerinde gelişti. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro MAX.



Bu modellerin en güzel özellikleri yeni kamera sistemi üzerine kurulmuş. Apple'ın kamera özelliklerini geliştirmesinin en önemli nedenlerinden birisi de; kendisinin gelecek vizyonunda önemli bir rol olacak AR-Artırılmış gerçeklik için bunun olmazsa olmaz özelliklerden birisi olması.



Öte yandan rakiplerinin akıllı telefonları birer sinema ve video konusunda kullanılabilecek Profesyonel Kamera sistemlerine döndürmesini de göz ardı etmemiş. Gerek Fotoğraf gerek video konusunda düzenleme araçları ve buna eşlik edecek daha hızlı performans ve üst düzey kullanıcılar için "PRO" eklentisi ile harika bir SİNEMA KAMERASI gibi bir büyük cihaz yapmış.



Her iki modelde Süper Retine XDR ekrana sahip, iPhone 11 Pro modeli 5.8 inçlik bir ekrana sahipken, iPhone 11 Pro MAX 6.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip.



iPhone XR halefi olan iPhone 11 geçen yılki model ile aynı ekran boyutuna sahip oldu. Ancak burada en dikkat çekici durum, birçok kişi tarafından iPhone XR modeli daha ucuz olmasına rağmen, tercih edilmemesinin en temel sebeplerinden birisi olan, "Kalıklık Hissi" törpülenmiş, yani iPhone 11 çok daha ince bir model olarak karşımıza geliyor.



BATARYALARDAKİ GELİŞMELER

Özellikle yeni iPhone 11 Serisinin bataryaları her model arttırılmış. Burada önemli olan daha iyi performanslı cihazlarda bunu gerçekleştirmiş olmaları. iPhone 11'de iPhone XR'ye göre 1 Saat, iPhone 11 Pro'da iPhone XS'e göre 4 saat, iPhone 11 PRO MAX'ta ise iPhone XS Max'a göre 5 saatlik daha fazla pil ömrü sağlanmış.



Bunun sağlamayı elbette bir önceki işlemcisine göre daha iyi bir performans vaat eden Bionic A13 yongasına borçlu olabilir.



Ayrıca iki yeni kamera ve altı tamamen farklı yeni renk seçeneği sunuluyor.



Apple Watch 5 Serisi

Teknoloji devi bunun yanında şirketin ilk "Her Zaman Açık" bir ekrana sahip olan ilk giyilebilir cihazı olma özelliğine sahip Apple Watch 5 Serisini duyurdu. (Şimdi Apple Watch'lara gerçek saat denilebilir)



Yeni LTPO Retina ekranı, kullanıcıların bileklerini kaldırmalarına gerek kalmadan cihazdaki zaman ve bildirimleri kontrol etmelerini sağlar.



Yeni Yedinci Nesil iPad

10.2 inçlik yeni yedinci nesil bir iPad ile de karşılaştık. Bu tip cihazları zenginleştirecek Apple Arcade ve Apple TV+ ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Özellikle bu platformlar üzerinden neler sunulacağı da artık daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı.



Her iki hizmet içinde ayda 5 dolarlık aile paketleri olacak. Apple Arcade 19 Eylül'de 150'den fazla ülkede lansmanı yapılacak. Apple TV+ içinse başlangıç tarihi 1 KASIM.



Biz dönelim asıl konuya, iPhone 11 Serisinin Özelliklerine !

Hem iPhone 11 Pro, hem iPhone 11 Pro MAX 64GB, 256GB ve 516GB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulacak.



iPhone 11 Pro Fiyatı, 999$

iPhone 11 Pro Max Fiyatı ise 1099$ olarak açıklandı.

iPhone 11 ise daha makul bir fiyatla, 699$ oldu.



iPhone 11 geçen yılki 749 dolarlık XR modeline göre 50 dolar daha uygun fiyatla başladı.



Tüm yeni modelleri 13 Eylül itibariyle ön siparişle satın alabilirsiniz. 20 Eylül'de ise Apple mağazalarında satışa sunulacak. iPhone 11 mağaza satışlarının başlamasına bir gün kala iOS 13 resmi olarak piyasaya sürülecek.



iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro MAX Özellikleri Nelerdir?



Hem iPhone 11 Pro hem de Pro Max, sırasıyla 5.8 inç ve 6.5 inç ekranlarla geçen yılın XS telefonlarının halefi olarak karşımıza geldi.

Ekran boyutları değişmese de, ekranlar her zamankinden daha parlak, 1,200 nits. Aynı zamanda 2 milyonda bir konsantre oranına sahip. Tüm özelliklere rağmen yeni ekran bir öncekine göre çok daha az (yüzde 15) enerji tüketiyor.

Her iki modelde mat bir paslanmaz çelik-yeni optik PVD kaplamalı çelik kasaya sahip. Geçen yılın renklerine gece yarısı yeşili arasında seçim yapabileceksiniz.

Yeni iPhone 11 Serisinin odak noktası kamera gücü ve sistemleridir. Tamamen üç yeni kamera seti ile karşımıza çıktı.Kullanıcılar her bir çekimde; 12 megapiksel, 26 mm f/ 1,8 geniş açılı kamera ve 12 megapiksel, 52 mm f/ 2,0 telefoto objektif arasından seçim yapabilir. Ayrıca doğa fotoğrafçılığı ve çekim videoları için kullanışlı olan ultra geniş açılı 13mm f/ 2,4 kamera da bulunuyor.

iPhone 11 Pro, "Depp Fusion" adı verilen bir özellik AI fotoğrafçılık alanına dalıyor. Deklanşöre basmadan önce sekiz fotoğraf çeken özellik, yeni bir görüntüyü "piksel piksel" birleştiriyor.

iPhone 11 Pro kameraları, Google'ın geçen yılki Pixel akıllı telefonlarında sunduğu Gece Görüşü gibi çalışan bir GECE MODUNU'da destekliyor. Yeni kamera yazılımı ve A13 çipi sayesinde düşük ışıkta önemli ölçüde geliştirilmiş görüntüler bekleyebilirsiniz.

iPhone 11 de bile Bionic A13 yongası bulunuyor. Batarya sürelerinden haleflerine göre sırasıyla, 1 saat, 4 saat ve 5 saatlik ekstra ömür sunuyor.

Yeni 18W USB-C hızlı şarj cihazı ile çok daha hızlı şarj edebileceksiniz.



iPhone 11 Özellikleri



iPhone 11 6.1 inçlik TrueTone özellikli LCD ekrana ayrıca geçen yılki iPhone XR'ye benzer şekilde anodize edilmiş alüminyum ve cam ekrana sahip. Güncellenen akıllı telefon kırmızı, lavanta, yeşil, sarı, beyaz ve siyah olmak üzere altı renk seçeneği var.

Kesinlikle geçen seneki iPhone XR modeline göre 50 dolar daha uygun fiyata satışa sunuldu.

Hem videolardan hem de seslerden daha iyi ses kalitesi bekleyebiliriz. Mekansal ses "sürükleyici, tiyatro benzeri" bir deneyim sunacak. iPhone 11 ayrıca Dolby Atmos destekliyor (Doğal olarak, bu özelliklerin her ikisi de iPhone 11 Pro'da bulunuyor.)

iPhone 11'in iki yeni kamera sistemi var. 12 megapiksel 26mm 1.8 geniş açılı kamera, 12 megapiksel 13 mm f/2.4 ultra geniş açılı kamera sistemi var.

Ön selfi kamerasına slow-motion özelliği eklendi. Slow mation özellikli Selfi – oldu bize "Slofies".

iPhone 11 iPhone XR'ye göre 1 Saat daha uzun batarya ömrü sunuyor.

iPhone 11 699 dolar satış fiyatıyla başladı. Bu nedenle şimdi iPhone XR modeli'de resmi olarak 699 dolara ucuzladı.



Yeni Apple Watch 5 Serisi Özellikleri



Apple Watch'un beşinci nesli yeni bir "her zaman açık" ekrana sahip. Selefi ile aynı gövdeye ve aynı 18 saatlik pil ömrü sunacak.

Saatin yeni LTPO (Düşük Sıcaklıklı Polysiliks ve Oksit) Retina Ekranı her zaman açık olacaktır. LTPO, her zaman açık olan ekranın pille çiğnemesini önleyen ekran yenileme hızını değiştirebilir.

Apple Watch, Haritalar'da hangi yöne gittiğinizi görmenizi sağlayan yerleşik bir pusulaya sahip. Yepyeni bir Pusula uygulaması, yükseklik, eğim, enlem ve boylam özelliklerini kapsıyor.

Hücresel yeteneklere sahip olan modeller şimdi uluslararası acil durum aramalarına sahip olacak.

Yeni Apple Watch 5 serisinin yeni kasaları olacak, titanyum, parlak beyaz seramik, gümüş, siyah gibi.

GPS Özellikli modeli 399 dolar, hücresel özellikli modeli 499 dolardan satılacak. Apple Watch 5 Serisi 20 Eylül'de mağazalarda olurken, ön siparişler şimdiden başladı.

Apple Watch Serisinin de fiyatlarında indirim var mı? 199 dolar olarak devam edecek.

Kullanıcılar kordonları ve kasaları istedikleri giib tasaralayabilecekleri Apple Watch Studio'yu ziyaret edebilirler.



Apple Arcade



Apple'ın merakla beklenen mobil oyun hizmeti aylık 5 dolara mal olacak ve 19 Eylül'de 150'den fazla ülkede hizmet verecek.

"Oyunlar için Netflix", iPhone, iPad, Mac ve Apple TV oynayabileceğiniz 100'den fazla oyun içerecek. Açılışta ücretsiz bir aylık deneme olarak kullanılabilecek.



Apple TV+ Özellikleri



Apple'ın yeni yayın hizmeti, 1 Kasım'da ayda 5 dolara hizmete başlıyor.

Yeni bir Apple cihazı satın alırsanız, bir yıllık ücretsiz abonelik alacaksınız; Aksi takdirde, yedi günlük bir deneme sürümü ile idare etmek zorundasınız.



Yeni 7. Nesil iPad Özellikleri



Yedinci Nesil yeni iPad 329 dolardan satışa sunuluyor.

Cihaz Apple'ın akıllı klavyesi ve ilk jenerasyon Apple Pencil ile uyumlu.

Yeni iPad OS, 20 Eylül'den itibaren, yani ilk günden itibaren yeni iPad OS işletim sistemi yüklü gelecek. Yeni özelliklerle donatılmış olacak.

Selefinde bulunan A10 Fusion Yonga ile geliyor.