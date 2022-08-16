Iphone 11 modeli, Apple'ın en çok satılan modelleri arasında yer alıyor. Özellikle de ülkemizde çokça iphone 11 kullanıcısı bulunmakta. Bu kullanıcıların ve yeni telefon alacakların merak ettiği sorulardan birisi de iphone 11 su geçiriyor mu? Sorusu oluyor. Peki iphone 11 su geçiriyor mu? iphone 11 suya karşı dayanıklı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık.

İPHONE 11 SU GEÇİRİYOR MU?

Apple'ın en çok satan modelleri arasında yer alan iphone 11 modeli, IEC standardı 60529 kapsamında IP68 sahiptir. Peki bu ne demek oluyor? 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik olacak şekilde suya dayanıklı anlamına gelmektedir. Ayrıca IP68 sertifikasına sahip olduğu için toza karşı da dayanıklılık göstermektedir. Fakat bu özellikler zamanla özelliğini kaybedebilmektedir. Sıvı ve toza karşı karşılaşabilecek herhangi bir problem garanti dahilinde değildir.

IP68 DERECESİNE SAHİP OLAN DİĞER İPHONE MODELLERİ HANGİLERİDİR?

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max



TELEFON SIVI ALDIĞINDA NE YAPILMALI?

Eğer telefonunuzun bataryası çıkarılabilir bir batarya ise hemen gücü kesmeni gerekmektedir. Eğer cihaza temas eden su tuzlu su ise hemen musluk suyu ile yıkanmalıdır. Tuzlu su iletken olduğu için cihaz içindeki elektronik komponentlere hasar verebilmektedir. Daha sonrasında bir bez yardımı ile kurulayıp pirince yatırabilirsiniz. Bu sayede pirinç, cihaz içerisinde bulunan nemi emecektir.Eğer hala şansınız var ise cihazınız bu adımlar sonucunda çalışacaktır fakat bunun bir garantisi bulunmamaktadır. Cihazın temizliği için bir profesyonelden destek alabilirsiniz.