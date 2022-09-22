iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar... - Son Dakika
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iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar...

22.09.2022 10:01

Bir YouTuber, iPhone 14'ün trafik kazası algılama özelliğini test etti. Çarpışma yaşandıktan birkaç saniye sonra kaza olduğunu algılayan iPhone 14, birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir yanıt bekledi. Yanıt alamayan cihaz 10 saniyelik bir sayaç başlattı ve süre bitince acil yardım çağırma özelliğini devreye aldı.

Bu ayın başında tanıtılan iPhone 14 serisi beraberinde getirdiği yeni özellikler ile dikkatleri üzerine çekti. En çok da kaza algılama yeteneği gibi daha önce hiçbir telefonda görülmeyen yenilikleri hayatımıza soktu. Bu özelliği gerçek hayatta test eden bir YouTuber, iPhone 14 modelinin yaptıklarını kanalında yayınladı.

IPHONE 14, TRAFİK KAZASI SIRASINDA NE YAPTI?

Araba kazası algılama ve acil yardım çağırma özelliğiyle dikkat çeken iPhone 14, bir teknoloji kanalı tarafından test edildi ve sonuçlar oldukça sevindirdi. Gerçek bir kaza deneyimi yaşatan YouTuber, iPhone'un kaza anında yaptıklarını aşağıda yer alan videoda paylaştı.

İki kere araba çarpışmasıyla test edilen iPhone 14, ikisinde de sevindiren sonuçlar ortaya koydu. Çarpışma olduktan birkaç saniye sonra kaza olduğunu algılayan iPhone ise birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir yanıt bekledi. Yanıt alamayan cihaz 10 saniyelik bir sayaç başlattı ve süre bitince acil yardım çağırma özelliği devreye girdi.

Araba kazası algılama özelliğinin yalnızca iPhone 14'te olmadığını ve Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve Apple Watch Ultra modellerinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar...

IPHONE 14 TEKNİK ÖZELLKİLERİ

İşletim sistemi: iOS 16

Ekran: 6.1 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island tasarımı

Boyut: 147,5 mm uzunluk, 71.5 mm, 7,85 mm

Ağırlık: 206 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128/ 2566/ 512 GB ve 1 TB dahili hafıza

RAM: 6 GB

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi

Arka kamera: 4320p@24FPS(8K), 2160p@60FPS(4K), 1080p@60FPS

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Ağır çekim modu: Saniyede 120/ 240 kare, 1080p ağır çekim video desteği

iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar...
YORUMLAR
500
GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı! GTA 6 sonrası bir de iPhone 15 sızıntısı!
Kaynak: Shiftdelete

Apple Watch, iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar... - Son Dakika
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