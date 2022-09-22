Bu ayın başında tanıtılan iPhone 14 serisi beraberinde getirdiği yeni özellikler ile dikkatleri üzerine çekti. En çok da kaza algılama yeteneği gibi daha önce hiçbir telefonda görülmeyen yenilikleri hayatımıza soktu. Bu özelliği gerçek hayatta test eden bir YouTuber, iPhone 14 modelinin yaptıklarını kanalında yayınladı.
Araba kazası algılama ve acil yardım çağırma özelliğiyle dikkat çeken iPhone 14, bir teknoloji kanalı tarafından test edildi ve sonuçlar oldukça sevindirdi. Gerçek bir kaza deneyimi yaşatan YouTuber, iPhone'un kaza anında yaptıklarını aşağıda yer alan videoda paylaştı.
İki kere araba çarpışmasıyla test edilen iPhone 14, ikisinde de sevindiren sonuçlar ortaya koydu. Çarpışma olduktan birkaç saniye sonra kaza olduğunu algılayan iPhone ise birkaç saniye boyunca kullanıcıdan acil yardım isteyip istemediği hakkında bir yanıt bekledi. Yanıt alamayan cihaz 10 saniyelik bir sayaç başlattı ve süre bitince acil yardım çağırma özelliği devreye girdi.
Araba kazası algılama özelliğinin yalnızca iPhone 14'te olmadığını ve Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve Apple Watch Ultra modellerinde olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
İşletim sistemi: iOS 16
Ekran: 6.1 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island tasarımı
Boyut: 147,5 mm uzunluk, 71.5 mm, 7,85 mm
Ağırlık: 206 gram
İşlemci: Apple A16 Bionic
Depolama: 128/ 2566/ 512 GB ve 1 TB dahili hafıza
RAM: 6 GB
Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi
Arka kamera: 4320p@24FPS(8K), 2160p@60FPS(4K), 1080p@60FPS
Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı
Ağır çekim modu: Saniyede 120/ 240 kare, 1080p ağır çekim video desteği
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 14'ün kaza algılama özelliği şaşkına çevirdi! İşte canlı testte yaşananlar... - Son Dakika