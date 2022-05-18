iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

18.05.2022 18:36
iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Apple hayranlarının merakla beklediği iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu. İşte 2022'deki Apple Eylül Etkinliği'nin tarihi

Akıllı telefon dünyasında büyük bir kitleye hitap eden Apple, amiral gemisi telefonu iPhone 14 ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Çin'de geçtiğimiz haftalarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle cihazın çıkış tarihinde gecikmeler yaşanacağı düşünülüyordu. Tüm bu belirsizliklerin ışığında önemli kaynaklar, iPhone 14'ün tanıtım tarihini duyurdu.

Apple, iPhone 14'ü 13 Eylül'de tanıtıyor

Daha önce elde edilen sızıntı bilgilerle teknik özellikleri belli olmaya başladı. Öte yandan Apple, Eylül ayında olması beklenen etkinliğinde değişikliğe gitmedi. Yaptığı sızıntı bilgilerle ün kazanan iDropNews'e göre, 2022'deki Apple Eylül Etkinliği'nin tarihi belli oldu. iPhone 14'ün de tanıtılacağı etkinlik 13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Öte yandan Çin'de hali hazırda yoğun bir şekilde devam eden koronavirüs ve karantina ortamı, üretim hattında bazı aksaklıklara neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde kapanmanın, iPhone 14'te gecikme yaşatabileceği konuşuluyordu.

iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Henüz bununla ilgili kesinleşmiş bir durum olmasa da önemli kaynaklar Eylül'de yapılacak etkinliğe yetişeceğini söylüyor. Ancak ilerleyen günlerde bu durum değişebilir. Zira Apple'ın en büyük üretim ortağı Foxconn, bir süre kapalı kalmıştı.

iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Akıllı telefon ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken geçtiğimiz hafta da olası fiyat aralığı da belli oldu. Apple analisti Chris Casso'ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatlarının sırasıyla 1099 dolar ve 1199 dolar civarında olacak. Elbette ülkemize bu durumun nasıl yansıyacağı merak konusu.

Sizce iPhone 14'te gecikme yaşanır mı? Ülkemizdeki fiyatları ne olabilir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika


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