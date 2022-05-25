iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika
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iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı

25.05.2022 14:36
iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı

Fiziksel tacize uğrayan bir kadın, iPhone ile Acil SOS özelliğini çalıştırarak güvenlik güçlerine haber verdi.

Cep telefonu, akıllı saat gibi teknolojik cihazların, zor durumda kalan insanların hayatını kurtardığına pek çok kez şahit oluyoruz. Genellikle Apple Watch sahiplerinin başına gelen bu durumu ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden bir iPhone kullanıcısı yaşadı.

Wavy'nin haberine göre, Virginia'da yaşayan Kelli Worst isimli bir kadın, Uber benzeri Lyft hizmetiyle çağırdığı özel aracıyla eve dönecekken, yanına gelen bir adam iPhone'unu kaybettiğini söyledi ve bulması konusunda yardım istedi. Worst, kendisini ordu mensubu olarak tanıtan adama iyilik yapmak isterken saldırısına uğradı.

iPhone, Acil SOS özelliğiyle hayat kurtardı

Basına verdiği demeçte, yardım isteyen adamın yönlendirmesi üzerine iPhone'u aramak için bulunduğu yerden uzaklaştığını söyleyen Kelli Worst, "Telefonumu ona verdiğim anda içimi kötü bir his kapladı. Çünkü iPhone'umu elinde tutuyordu ancak nasıl kullanacağı konusunda hiçbir fikri olmadığı belliydi." ifadelerini kullandı.

iPhone, saldırıya uğrayan bir kadının hayatını kurtardı

Adamın el hareketleriyle tacizde bulunmaya çalıştığını söyleyen genç kadın, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bu sefer adamın saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Bu esnada ise telefonunun sağ elinde olduğunu ve aklına güç düğmesi + ses düğmesine basılı tutarak Acil SOS özelliğini çalıştırmak geldiğini aktardı.

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iPhone, Acil SOS devreye girer girmez ABD'nin acil durum hattı 911'i arayarak Kelli Worst'un hayatının kurtulmasını sağladı. Olay yerine hızlıca intikal eden güvenlik güçleri, saldırganı yakalamayı başardı ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Acil durum araması nasıl yapılır?

iPhone 8 veya sonraki modellerde arama yapma:

Yan düğmeyi ve ses yüksekliği düğmelerinden birini Acil SOS sürgüsü görünene kadar basılı tutun.

Acil servisleri aramak için Acil SOS sürgüsünü sürükleyin. Sürgüyü sürüklemek yerine yan düğmeyi ve ses yüksekliği düğmesini basılı tutmaya devam ederseniz bir geri sayım başlar ve uyarı sesi çalar. Geri sayım bitene kadar söz konusu düğmeleri basılı tutarsanız iPhone'unuz otomatik olarak acil servisleri arar.

iPhone 7 veya önceki modellerde arama yapma:

Yan (veya üst) düğmeye hızlı bir şekilde beş kez basın. Acil SOS sürgüsü görünür. (Hindistan'da düğmeye yalnızca üç kere basmanız yeterlidir, iPhone'unuz otomatik olarak acil servisleri arar.)

Acil servisleri aramak için Acil SOS sürgüsünü sürükleyin.

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Kaynak: Shiftdelete

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