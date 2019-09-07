iPhone SE 2 veya iPhone 11 SE, yeni düşük bütçeli iPhone 2020'de

Apple Düşük Bütçeli Bir iPhone Modeli ile Orta Sınıfta da Var Olmak İstiyor

Apple gelecek yıl iPhone SE gibi 400 Dolarlık bir model duyurabilir. iPhone SE 2 veya iPhone 11 SE olabilir.



Apple'ın yeni iPhone ürün yelpazesini bir haftadan daha kısa bir süre içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Gerçek şu ki, 2017 yılındaki iPhone X ile birlikte yapılan satışlara bakıldığında, geçmiş senelerdeki satış rakamlarına ulaşılmadığını görüyoruz. Bunda giderek artan iPhone fiyatlarının bariz etkisi var. Bir başka etki ise kalabalık pazarlarda orta sınıfta iPhone SE modeli gibi düşük bütçeli bir iPhone modeli artık kalmadı. Bu nedenle olsa gerek; özellikle Hindistan ve Çin gibi orta sınıf modellerin yoğunlukta satıldığı pazarlara hitap edecek yeni bir iPhone modelinin 2020'de satışa sunulacağı konuşuluyor.



Nikkei Asian Review'in haberine göre, Apple gelecek yıl iPhone SE gibi 400 Dolarlık bir model duyurabilir. Haberde 2016 yılında duyurulan iPhone SE halefi bir cihaz olduğu üzerine basılarak vurgulanmış. Bu modelin iPhone 11 SE veya iPhone SE 2 gibi bir adı olabilir, 4,7 inç LCD ekranlı olması ise bütçeyi düşürmek için kullanılabilecek en uygun ekran ölçüsü.



Öte yandan, bu yılki yeni iPhone 11 modellerinde göreceğimiz A13 işlemcisi gibi bazı bileşenlerin bu modelde de kullanılacağı belirtiliyor.



Apple ile ilgili iPhone SE 2 ismi özellikle ön planda ve bu bahis ilk değil aslında. 2017 yılında da iPhone SE halefinin 2018'de duyurulabileceği konuşulmuştu. Ancak Apple bu yönde bir adım atmadı.



Özellikle son çeyrekteki zayıf iPhone satışları Apple'ı oldukça şaşırttı. Özellikle hizmet portföyünü geliştirerek bunu telafi etmeye çalışsa da bu pek olmadı. Öyle bir noktaya geldiki şirket geçen yıla göre bu yıl kaç adet satış yaptığını açıklayamaz hale geldi…



Herneyse, satışların azalması, insanların özlem duyduğu daha düşük maliyetli iPhone modellerinin yeniden gelmesini sağlayabilir. Ancak özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin liderliğini yaptığı düşük bütçeli akıllı telefon pazarında, ne kadar istediğini bulabilir bundan pek emin değilim. Oppo, Vivo özellikle Xiaomi ve Huawei bu alanda gerçekten oldukça başarılı ürünler çıkardı. Yine de pazar büyük ve hem Apple açısından hem de tüketici açısından iPhone SE 2 güzel olur.