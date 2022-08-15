Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak! - Son Dakika
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Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak!

15.08.2022 01:15
Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak!

iPhone uygulamalarında reklam dönemi başlıyor olabilir. Apple'ın kendi uygulamalarına reklam alacağı söyleniyor.

Apple, iPhone ve iPad'deki uygulamalarına reklam yerleştirmeye hazırlanıyor olabilir. Bloomberg'in son raporuna göre teknoloji devi; cihazlarına önceden yüklediği Harita, Books ve Podcasts gibi uygulamalarda reklam göstermek istiyor.

Apple uygulamalarına reklam geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni raporu Apple kullanıcılarını harekete geçirdi. App Store'da "önerilen uygulamalar" şeklinde reklamalr gösteren Apple, benzer bir stratejiyi diğer uygulamalarına da yerleştirecek. Örneğin, Harita uygulamasında restoran aradığınızda, Apple'a reklam veren işletmeler aramanın en üstünde görünecek.

Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak!

Gurman ayrıca Apple'ın şimdilik Ayarlar kısmı gibi iOS'un çeşitli bölümlerine kişiselleştirilmiş reklamlar koymayacağını söyledi. Bu, Xiaomi tarafından yıllardır MIUI reklamları olarak kullanılan bir reklam politikası.

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App Store'da gösterilen reklamların kullanıcıları rahatsız ettiğini söylemek mümkün değil. Örneğin 'fotoğraf düzenleme' şeklinde arama yapan bir kullanıcı, arama sonuçlarının en üst kısmında Apple'a reklam için ödeme yapan uygulamaları görüyor.

Şu anda Haritalar başta olmak üzere iPhone uygulamalarında herhangi bir reklam bulunmuyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Apple, reklam ifadesinin kafa karışıklığı yaratmasından korkuyor. Bundan dolayı öne çıkarılacak içeriklere "Reklamdır" gibi bir bölüm yerleştirecek.

Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak!

Apple TV Plus hizmeti için de reklamlı bir aboneliğin test edilebileceği düşünülüyor. Disney+ ve Netflix gibi rakip platformlar reklamlı abonelikler üzerinde çalışırken, Apple'ın da düşük fiyatlı reklamlı seçenek sunması bekleniyor.

Peki siz iPhone reklam değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor! Telegram yeni emojileri ile iPhone'lara gönderme yapıyor!
Kaynak: Shiftdelete

Bloomberg, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, iPhone'da reklam göstermeye başlayacak! - Son Dakika

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