İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip, düştü: 2 turist yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip, düştü: 2 turist yaralı

26.06.2022 17:39
İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip, düştü: 2 turist yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi koptu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipi koptu. Rüzgarın da etkisiyle 500 metre havada sürüklenen paraşüt, elektrik direğine takılıp, düştü. Paraşütteki 2 turist yaralanırken elektrik kopması nedeniyle çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü.

Side sahilinde sürat teknesine iple bağlı paraşütle yapılan bir aktivite olan 'parasailing' yapan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32), havada paraşüt ipinin kopması ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Paraşüt, kıyıdan 500 metre mesafedeki bir zeytinliğin yanındaki elektrik direğine takıldı. Bu sırada düşen Maria Madelena Ebert ile Deniz Elena Arslan yaralandı.

ELEKTRİK TELİ KOPTU, YANGIN ÇIKTI

Elektrik telinin kopması sonrası zeytinlikte de yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan turistler özel bir hastaneye götürülürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Tellere takılan paraşüt ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince indirilirken, kopan tel de onarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Alman uyruklu iki kadın turist havada paniği yaşadı Alman uyruklu iki kadın turist havada paniği yaşadı 7 haftalıkken 'Öldü' denilen bebeği bin lira karşılığında almak istediler! Gerçek başka hastanede anlaşıldı 7 haftalıkken 'Öldü' denilen bebeği bin lira karşılığında almak istediler! Gerçek başka hastanede anlaşıldı
Kaynak: DHA

Manavgat, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip, düştü: 2 turist yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 17:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: İpi kopan deniz paraşütü 500 metre sürüklenip, düştü: 2 turist yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement