Son Dakika Haberleri: İpsala'da Soya Fasulyesi Yüklü Tırda Servet Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

İpsala'da Soya Fasulyesi Yüklü Tırda Servet Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

İpsala'da soya fasulyesi yüklü tırda servet değerinde uyuşturucu ele geçirildi Zehir tacirlerine büyük darbe, piyasa değeri 40 Milyon TL Tüm zamanların tek seferde rekor uyuşturucu yakalaması: tam 1 buçuk ton esrarEDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Sınır...

İpsala'da soya fasulyesi yüklü tırda servet değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine büyük darbe, piyasa değeri 40 Milyon TL
Tüm zamanların tek seferde rekor uyuşturucu yakalaması: tam 1 buçuk ton esrar

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1 buçuk 5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen TIR İpsala Gümrük Sahasına geldi. Yapılan kontrollerde TIR'ın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu olan TIR'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait, soya fasulyesi yüklü yeni bir TIR daha gümrüklü sahaya geldi.
152 çuval içerisinde tam 1 ton 524 kilogram
Şoförlüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci TIR, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde X-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.
Piyasa değeri 40 Milyon TL
Söz konusu yakalama Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi. Tespit üzerine yapılan değerlendirmede; tamamen yasal yükle yüklü ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, ilk aracın işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci aracın arkadan gönderildiği anlaşıldı.
3 kişi gözaltına alındı
Savcılık Makamının talimatları uyarınca, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurtdışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi'nden de takip edildi.
Olayla ilgili olarak yapılan operasyonda TIR şoförü ve şebekenin İstanbul'daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

İpsala, Genel
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