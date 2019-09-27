Son Dakika Haberleri: İptal kararı mahkemeden dönen festivalin ilk gününde 20 bin kişi eğlendi
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İptal kararı mahkemeden dönen festivalin ilk gününde 20 bin kişi eğlendi

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de, başlamasına saatler kala kaymakamlıkça verilen iptal kararı mahkemeden dönen, 4 günlük müzik festivalinin ilk gününe, yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

İptal kararı mahkemeden dönen festivalin ilk gününde 20 bin kişi eğlendi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, başlamasına saatler kala kaymakamlıkça verilen iptal kararı mahkemeden dönen, 4 günlük müzik festivalinin ilk gününe, yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Festivalin ilk gününde Niyazi Koyuncu, Pera, Ceza, Pentagram ve Teoman sahne aldı.

Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü yapılan müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamlığı'nın olumsuz görüşüyle başlamasına saatler kala iptal edildi. Organizasyon firması sahibi Umut Kuzey, avukatları aracılığıyla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurarak, iptal kararı için yürütmeyi durdurma talep etti. Dosya üzerinden inceleme yapan İdare Mahkemesi'nce talep haklı görülerek, iptal kararı için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu sıralarda alana girmek için uzun kuyruklar oluşturan gençler, festivalin iptal edilmediğini öğrenince sevindi. Gençlerin çoğu, kamp malzemeleriyle festival alanına girdi. Kamp çadırı kuran yaklaşık 4 bin kişi, akşam saatlerine kadar müzik eşliğinde hem hazırlıklarını tamamladı hem de eğlendi. Konserlere ise yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

İLK GÜN TEOMAN FİNALİ

Kentte 4 gün sürecek müzik festivalin ilk gecesi, Niyazi Koyuncu konseriyle başladı. Pera, Ceza ve Pentagram'ın performanslarının ardından ilk günün finalini Teoman yaptı. Festivalin bugünkü programında ise Athena, Selda Bağcan, Pamela, Khontkar, Yirmi7 ile Sıfır Noktası sahne alacak.

Niyazi Koyuncu, Eskişehir, Teoman, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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