Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi - Son Dakika

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi

6 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin yeni üyelerinin seçildiğini bildirdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi, System.String[]

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin yeni üyelerinin seçildiğini bildirdi.


Irak'ta Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda yolsuzlukla suçlanan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyeleri görevden alınmıştı. Yeni 7 üyenin seçildiğini duyuran Irak Yüksek Yargı Konseyi yaptığı açıklamada, seçilen üyelerin Abbas Ferhan, Celil Adnan, Amir Musa, Feyyaz Hüseyin, Ali Reşit ve devlet müsteşarları İnam Yasin ile Fettah Muhammed'in olduğunu belirtti.


Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üyelerinin seçilmesi için IKBY'de önümüzdeki günlerde kura yapılacağı duyurularak, seçilen yeni üyelerin arasından bir başkan seçileceği de ifade edildi. - ERBİL

Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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