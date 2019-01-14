Son Dakika Haberleri: Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün Kralı Abdullah Bölgedeki Gelişmeleri Görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün Kralı Abdullah Bölgedeki Gelişmeleri Görüştü

1 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün Kralı Abdullah Bölgedeki Gelişmeleri Görüştü, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaretle Irak'a gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Salih tarafından karşılandı.

Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi törenin ardından liderler basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren meseleler ele alındı.

İkilinin Irak ile Ürdün arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, bölge güvenliğindeki istikrarın korunmasında Irak ile Ürdün'ün rolüne vurgu yapılarak, bölgedeki kaosun sona ermesi için Bağdat ile Amman'ın ortak anlayışına dikkat çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:04 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Berhem Salih, İkinci Abdullah, Ekonomi
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