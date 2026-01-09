Irak Heyeti Ödemiş'te Tarımsal İşbirliği İçin Ziyaret Gerçekleştirdi

Irak'ın Musul kentinden aralarında yerel yöneticiler ile tarım yetkilililerinin bulunduğu heyet, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Heyet, Bademli Mahallesi'ndeki doku kültürü laboratuvarlarını, kooperatif hizmet binasını ve Kayaköy'de bulunan süs bitkileri tesislerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Hurşit Nallı, ziyaretin Türkiye ile Irak arasında tarımsal işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, Irak'a fidan ihracatının hedeflendiğini söyledi.

Heyet ziyaret kapsamında Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Turan'la da bir araya geldi.