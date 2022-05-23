Irak'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika
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Irak'ı kum fırtınası vurdu

23.05.2022 12:22

- Irak'ı kum fırtınası vurdu Irak'ı dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

- Irak'ı kum fırtınası vurdu

ERBİL - Irak'ı dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

Irak'ta beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Nisan ayı itibariyle ülkede 8 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle tüm uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime 1 gün ara verilen ülkede, sabah saatleri itibariyle etkisini arttıran kum fırtınası nedeniyle başkent Bağdat'ta yüzlerce kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı, fırtına nedeniyle boğulma tehlikesine karşı hastanelerde gerekli önlemlerin alındığını bildirirken, Sivil Savunma Müdürlüğü ise sokaklara ilk yardım ekipleri yerleştirdi.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, kum fırtınasının 2 gün süreceğini açıkladı.

Irak'ı kum fırtınası vurdu
Irak'ı kum fırtınası vurdu
Irak'ı kum fırtınası vurdu
Irak'ı kum fırtınası vurdu

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Irak'ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi Irak'ta kum fırtınası alarmı: Ülke genelinde resmi tatil ilan edildi Irak'ta kum fırtınası (2) Irak'ta kum fırtınası (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Irak'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika


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