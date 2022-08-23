Duhok'ta patates üretiminin yüzde 200 artması çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Duhok'ta patates üretiminin yüzde 200 artması çiftçinin yüzünü güldürdü

23.08.2022 10:34
Duhok'ta patates üretiminin yüzde 200 artması çiftçinin yüzünü güldürdü

Irak'ın Duhok kentindeki patates üretimi geçen seneye göre yüzde 200 artarak 160 bin tonun üzerine çıktı.

Irak'ın Duhok kentindeki patates üretimi geçen seneye göre yüzde 200 artarak 160 bin tonun üzerine çıktı.

Duhok'un Berdereş ilçesindeki patates üretimi ülkedeki patates ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor ve artanı da yurt dışına ihraç ediliyor.

İlçedeki patates üretiminin, kuraklık ve susuzlukla boğuşan diğer tarım ürünlerine kıyasla bu sene iyi verim verdiği belirtiliyor.

İlçede çiftçilik yapan Salim Şaban, Navkori Ovası'nda yıllık 350 dönümlük arazide patates ekildiğini söyleyerek, "Bu sene hasat çok iyi ve her gün yaklaşık 500 işçi bu tarlalarda çalışıyor." dedi.

Şaban, her sene tüm hasat edilen patatesi Irak'ın güney ve orta şehirlerine gönderdiklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) pazarında da satışı arttırmak istediklerini dile getirdi.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte tarlada çalışıyor

Akreli kadın tarım işçisi Abide Ömer de sabah saat 4 ile 10 arası çalıştıklarını ve her yıl bu iş sayesinde geçimlerini sağladıklarını kaydetti.

Ömer, IKBY Hükümetinin çiftçiye daha fazla destek vermesini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu destek çiftçiye daha fazla üretim sağlar ve biz de bu sayede geçimimizi sağlayacak işe sahip oluruz. Bu sene üretim artışından dolayı ben, eşim, 3 kızım ve bir oğlumla gelip burada çalışıyoruz."

Patates ekimine ayrılan arazi yaklaşık 2 katına çıktı

Berdereş Tarım İşleri Sorumlusu Tahsin Muhammed ise ilçede geçen sene patates için sadece 11 bin dönümlük arazinin ayrıldığını hatırlatarak, bu sene 20 bin dönümlük bir araziye patates ektiklerini söyledi.

İlçede 160 bin tonun üzerinde patates üretimi olduğuna işaret eden Muhammed, şunları kaydetti:

"Birçok kuyu açıldı. Çünkü patates suyu sever. Patatesin çürümemesi için 12 civarında soğutma depomuz mevcut. Aynı zamanda patatesin cips başta olmak üzere sanayi üretimi üzerinden piyasaya dahil edilmesi projesi de düşünülüyor."

Muhammed, "Berdereş sınırında patates üretimi geçen seneye göre yüzde 200 arttı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Duhok, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duhok'ta patates üretiminin yüzde 200 artması çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Duhok'ta patates üretiminin yüzde 200 artması çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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