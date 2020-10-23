Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
23.10.2020 21:35
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Görüntü dökümü:
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Hava harekatı
Haber: ANKARA,
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