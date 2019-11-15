Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." vurgusu yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:40 Kaynak: AA
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