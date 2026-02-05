Irak, İran-ABD Müzakerelerini Destekliyor - Son Dakika
Irak, İran-ABD Müzakerelerini Destekliyor

05.02.2026 18:38
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İran ile ABD arasındaki müzakereleri desteklediklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ile ABD arasında Umman'da yapılması planlanan müzakereleri desteklediklerini söyledi.

Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı'nda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran arasındaki sorunlara değinen Hüseyin, "Sorunların çözümü şiddetle değil, müzakereler yoluyla olmalıdır. İran ile ABD arasında Umman'da yapılması planlanan müzakereleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgeyi savaş ateşinden uzak tutmanın tüm ülkelerin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Hüseyin, Suriye hükümetiyle terör örgütü SDG arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Suriye'deki istikrarsızlığın bölgeyi ve özellikle Irak'ı etkilediğini savundu.

"Askeri bir tırmanma riski mevcut"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot de, "Bölge gerginliklere sahne oluyor ve askeri bir tırmanma riski mevcut. Irak'ta istikrar büyük önem taşıyor ve ülkede umut verici bir toparlanma süreci yaşanıyor." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: AA

Kaynak: AA

