Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı - Son Dakika

Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı

12.11.2020 11:17
Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan

Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesi amacıyla hükümetin sunduğu borçlanma yasasını onayladı.

Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesi amacıyla hükümetin sunduğu borçlanma yasasını onayladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı düzenlenen oturumda "Mali Borçlanma Yasası"nın onaylandığı belirtildi.

Bu yasaya göre, Irak hükümeti boşalan hazine için Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alacak. Alınan borçlarla 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenmesi bekleniyor.

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için parlamentoya 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Diyala, Babil, El-Müsenna, Zikar ve Kerbela kentlerinde sağlık, petrol, hizmet ve eğitim sektörlerinde çalışan yüzlerce memur, eylül ve ekim ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine 8 Kasım Pazar günü genel greve gitmişti.

IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Irak Meclisi'ndeki oturumu Kürt milletvekilleri ise boykot etti.

Onaylanan yasa uyarınca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) aylık 320 milyar dolarlık bütçe gönderilmeyecek. IKBY'nin Bağdat'tan aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

Petrol, Memur, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan 'borçlanma yasasını' onayladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Meclisi, memur maaşlarının ödenmesini amaçlayan "borçlanma yasasını" onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei