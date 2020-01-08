Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı - Son Dakika Dünya

Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı

7 saat önce

Irak ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı, System.String[]

Irak ordusu yaptığı açıklamada, 2 üssü hedef alan 22 füze fırlatıldığını ve Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğini duyurdu.

Irak ordusunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'a yerel saat ile 01: 45 ile 02: 15 arasında 22 füze fırlatıldığını, füzelerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kaldığı Ayn el- Esad Hava Üssü'nü ve Erbil'deki bir üssü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada füzelerden 5'inin Erbil'deki üssü hedef aldığı ve 17'sinin de Ayn el-Esad Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, Irak güçlerinin saldırıda zarar görmediğine yer verildi.

Açıklamada füzelerin 'İran' tarafından gönderildiğine dair bir bilginin bulunmadığı görüldü.


Erbil, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi
Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz

Son Dakika Haberleri
17:07 Çerçioğlu ve Soyer'den Mansur Yavaş'a destek ziyareti - Son Dakika Haber
17:05 Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade Açıklaması - Son Dakika Haber
17:05 Milletvekili Dülger'den Garnizon komutanı Cihanoğlu'na ziyaret - Son Dakika Haber
17:00 Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulaladılar - Son Dakika Haber
16:59 Valilikten kar tatili açıklaması - Son Dakika Haber
16:31 Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber
16:23 Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak ordusu: 2 üsse 22 füze fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]