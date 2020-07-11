Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Son Dakika

Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli

Irak ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Abdulemir Kamil eş-Şamari, yayımladığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında bulunan 17 bin metrekarelik alanda askeri bir operasyonun başlatıldığını bildirdi.

Operasyonun hedefini DEAŞ'ın komşu İran sınırına yakın kalıntıların temizlenmesi olarak açıklayan Şamari, Diyala vilayetinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

IKBY ve Irak merkezi hükümetinini 2017'den bu yana ilk defa DEAŞ'a yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şamari, Peşmergenin, Irak ordusunun, polisin, Haşdi Şabi güçlerinin katıldığı harekata Irak'a ve uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini kaydetti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 4 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde terörle mücadelede birlikte hareket etmesi için 4 ortak operasyon merkezinin kurulduğunu söylemişti.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY, Ekim 2017'den bu yana söz konusu 4 vilayette DEAŞ'a karşı ortak bir operasyon düzenlemiyordu.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemişti.


Peşmerge güçleri Bağdat'ın operasyonu üzerine başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]