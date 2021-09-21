Irak, Saddam sonrası 5. seçime hazırlanıyor - Son Dakika

Irak, Saddam döneminin çökmesinin ardından 5. genel seçimlere doğru gidiyor. 10 Ekim'de yapılacak seçimlerde 14 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Siyasi ve ekonomik istikrarla çalkalanan Irak'ta önümüzdeki Ekim ayının 10'nda genel seçimler için hazırlanıyor. Toplam 24 milyonun oy kullanma hakkı olduğu seçimlere hile katılmaması için seçmen kartları kullanılacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, bugüne kadar 14 milyondan fazla seçmenin seçim kartlarını aldıklarını söyledi. 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 951'i kadın, 789'i bağımsız 3 bin 249 adayın yarışacağı seçimlerde 329 sandalye için yarışacak. 18 olan seçim bölgesinin yeni seçim yasasına göre 83'e çıkarılması bağımsız adayların önünü açtı.

"AZINLIK OLARAK KABUL EDİLMEK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN KOTAYI KABUL ETMEDİK"

Toplam 329 sandalyeli Irak meclisinde Hıristiyan, Yezidi ve diğer azınlıklar için 9 sandalye kota olarak ayrılırken Türkmenler ise seçimlere tek liste ile kotasız katılacak. Irak Türkmen Cephesi Erbil adayı Rihap Tevfik seçimlere neden kotayı kabul etmediklerine dair İHA'ya yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak'ta azınlık olmadıklarını belirterek, "Biz kotayı kabul etmedik. Çünkü azınlık olarak görüleceğiz. Biz, bir milletiz diğer milletler gibi. Irak'ta 3. ve Erbil'de ise 2. millet konumundayız. Azınlık olarak kabul edilmek istemediğimiz için kotayı kabul etmedik" şeklinde konuştu.

Tevfik konuşmasında, Türkmen tarihinin Irak'taki eğitim müfredatında yer alması için çalışacaklarını belirterek, "Bir sayfalık bile olsa da Türkmen tarihi okullarda okutulsun. Ayrıca Türkmen okullarında Türkmen marşı dışında başka marş okunmasın" dedi.

AB, GÖZLEMCİ GÖNDERECEK

Son olarak 2018'deki genel seçimler terör örgütü DEAŞ'ın ülkeden çıkarılması ardından yapılmıştı. Seçimlere katılım oranı yüzde 44 olarak kaydedilmiş, bu aynı zamanda 2003'ten bu yana kaydedilen en düşük seçmen oranı olmuştu. Siyasi gözlemciler tarafından gelecek seçimlerde katılım oranının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Irak'taki seçimleri gözlemci göndereceğini duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB gözlem misyonu, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun daveti üzerine 10 Ekim'de düzenlenecek seçimleri izleyeceğini kaydetti.

2018 yılında yapılan seçimlerin ardından Adil Abdülmehdi Başbakan olarak seçilmişti. Ancak bir yıl aradan sonra başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri ve artan baskı üzerine Kasım 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Mevcut Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi ise, Mayıs 2020'de göreve gelmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)