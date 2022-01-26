Irak, Suriye sınırından DEAŞ unsurlarının geçişini engellemek için önlemleri artırıyor - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suriye sınırını ziyaret ederek, orduya terör örgütü DEAŞ unsurlarının ülkeye geçişinin engellenmesi için önlemleri artırma talimatı verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Kazımi, Musul vilayeti tarafından Suriye'ye açılan sınır hattına giderek, ordu birlikleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Kazımi, ülkedeki güvenliğin sağlanmasının sınırın korunmasına bağlı olduğunu ifade ederek, DEAŞ'a "Denemeyin başarısız olursunuz. Daha önceleri denediniz başarısız oldunuz." diye seslendi.

Irak Başbakanı, DEAŞ unsurlarının ülkesine olası geçişinin engellenmesi için de sınır hattındaki güvenlik ve askeri önlemlerin artırılması talimatı verdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım, dün yaptığı basın toplantısında, Suriye sınırına beton bariyerlerin inşa edileceğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin ziyaretinin, DEAŞ üyelerinin Suriye'de bir hapishaneden kaçışları sonrası yapılması dikkatleri çekti.

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/ PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için hapishanenin çevresine destek göndermişti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

DEAŞ terör örgütü, 2014 yılında Irak'ın üçte birini ele geçirmişti. Dönemin hükümeti, 2017'de söz konusu terör örgütünün varlığının bitirildiğini açıklasa da, örgüt özellikle güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyor.