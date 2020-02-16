Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü - Son Dakika Dünya

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü

22 dakika önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına bir Katyuşa füzesinin düştüğü ve elçilikte acil durum sirenlerinin aktif edildiği öğrenildi.

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü, System.String[]

Irak'ta Bağdat Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçilik kompleksi yakınına bir Katyuşa füzesi düştüğü duyuruldu.

Sky News'in ABD'li askeri kaynaklardan aktardığına göre, saldırının ardından elçilik kompleksinde acil durum sirenleri aktif edilirken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda kaç füzenin atıldığı ve büyükelçilikte hasar meydana gelip gelmediğiyle ilgili de bilgi verilmedi.

SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI FÜZE SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde 109 askeri personelinin, İran'ın füze saldırısında beyin travması geçirdiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir kaybın olmadığını öne sürmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:05 
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