Irak'ta Cumhurbaşkanı Seçimi Ertelenmiştir

Irak Meclisi, bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçim oturumunu Kürt partilerinden gelen talep üzerine süresiz olarak erteledi.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi. Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) gelen erteleme taleplerinin ardından seçimin süresiz olarak ertelendiği bildirildi. Açıklamada, ertelemenin amacının iki partinin muhtemel aday üzerinde karşılıklı anlayış ve uzlaşıya varması için daha fazla zaman tanımak olduğu belirtildi.

KYB'nin hak talebi çıkmaza yol açtı

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre; KDP ve KYB, cumhurbaşkanı adayı konusunda aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek ve ortak bir isim üzerinde uzlaşmak için meclis başkanlığına resmi erteleme talebinde bulundu.

KDP kendi adayını Fuat Hüseyin öne çıkarırken, KYB'nin geleneksel olarak bu makamın kendi hakkı olduğu yönündeki ısrarı, Kürt kanadında siyasi bir çıkmaza yol açtı. İki parti arasındaki bu derin görüş ayrılığı nedeniyle oturumun yeni tarihi belirlenemedi.

Cumhurbaşkanlığı için 19 aday açıklandı

Erteleme, Irak'ta hükümet kurma sürecinin en kritik aşamalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kürt partileri arasındaki "tek aday" arayışına takıldığını bir kez daha ortaya koydu. Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın ilk meclis oturumundan itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. 29 Aralık 2025'te yapılan ilk oturum dikkate alındığında, anayasal süre 28 Ocak 2026 gecesi doluyor. Başlangıçta 15 olarak açıklanan aday sayısı, Federal Mahkeme'nin itirazları karara bağlamasının ardından dört ismin daha eklenmesiyle kesin olarak 19'a yükseldi. Söz konusu makam, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerden bu yana Irak'ta Kürtlere veriliyor. - BAĞDAT