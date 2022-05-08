Irak'ta DEAŞ'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir çoban öldü - Son Dakika

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyindeki Makhul nahiyesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından daha önce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir çobanın öldüğü bildirildi.

Salahaddin Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Ayin el- Dibis köyü yakınında, daha önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın buradan geçen çobanın üzerine basmasıyla patladığı ifade edildi.

Saldırıda çobanın öldüğü belirtilen açıklamada, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor