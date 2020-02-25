Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, maske takarak ülkede koronavirüse karşı önlemlerin artırılmasını talep etti.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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