Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, maske takarak ülkede koronavirüse karşı önlemlerin artırılmasını talep etti.
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