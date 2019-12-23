Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına: "Sen sus kasabın kızı" - Son Dakika
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Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına: "Sen sus kasabın kızı"

6 saat önce

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'in ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı açıklamasına protestoculardan "Sen sus kasabın kızı" cevabı geldi.

Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına:

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'in ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı açıklamasına protestoculardan "Sen sus kasabın kızı" cevabı geldi.


Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayından bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere birçok ildeki hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayına yaklaşıyor. Protestolara destek açıklaması yapan devrik lider Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'e, protestoculardan sert tepki geldi. Protestoların merkezi olan Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, Saddam ve kızı Raghad'ın fotoğraflarının altında "Sen sus kasabın kızı" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı. Protestoların hiçbir siyasi partiyi temsil etmediğini ifade eden grup, Saddam ve kızının posterlerinin üzerine bastı.


Öte yandan Raghad Hüseyin geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, "Irak'ın zor günleri yakında bitecek, daha güzel ve daha temiz ülke kuracağız. Yüce Irak'ımız için yeni aşama başlayacak" ifadelerini kullanmıştı. - ERBİL

Saddam Hüseyin, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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