Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü

19 dakika önce

İranlı General Süleymani'nin öldürmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protestolar, bugün Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere birçok kentte yeninden başladı.

Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü, System.String[]

İranlı General Süleymani'nin öldürmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protestolar, bugün Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere birçok kentte yeninden başladı. Basra'da protesto haberlerini takip eden bir muhabirle kameramanının öldürülmesi ise tepkiye neden oldu.

İranlı General Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinden bu yana sessiz kalan hükümet karşıtı protestocular, bugün Bağdat, Vasıt, Basra, Babil, Divaniye, Müsenna, Kerbela, Necef, Zikar ve Misan kentlerinde yeniden sokağa döküldü. Başkentteki ünlü Tahrir Meydan'ında toplanan protestocular "İran ve ABD dışarı" sloganları atarken, Babil kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Protestocular "ABD ve İran'a hayır" ve "Şii - Sünni kardeş" slogan atarak marşlar eşliğinde valilik binasının önünde toplandı. Protestoların en kanlı olaylarının yaşandığı Zikar'da protestocular Hububi Meydanı'nda toplandı. İran karşıtı slogan atan protestocular Irak bayrağı kaldırırken, Kerbela kentinde ise gösterileri dağıtmak isteyen güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu.

Basra kentinde ise güvenlik güçlerini İran karşıtı protestocuları bastırmak için rastgele gözaltına alma iddiasıyla suçlayan bir muhabir ve kameraman kimliği belirsiz kişilerce arabasında öldürüldü. Gazetecinin öldürülmesi ardından evinin kapısında toplanan yüzlerce protestocu "İntikam alacağız" sloganı attı.

Irak'ta geçen Ekim ayından bu yana süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi ise yaralandı. Artan baskılar nedeniyle, Başbakan Adil Abdülmehdi görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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