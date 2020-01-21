Irak'ta son 2 günde 6 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika
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Irak'ta son 2 günde 6 gösterici hayatını kaybetti

6 saat önce

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ta son 2 günde 6 gösterici hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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