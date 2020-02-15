Irak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Irak'ın Türkiye sınırı yakınındaki Zaho kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Duhok vilayetinin Zaho kentinde bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.
Operasyonda 60 paket içinde 30 kilogram eroin ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Zaho kenti, Irak ve Türkiye arasındaki Habur Gümrük Kapısı'ndan yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor.
Irak'ın Erbil kentinde de 21 Ocak'ta düzenlenen bir operasyonda 130 kilogram eroin ele geçirilmişti.